Astăzi, Gilbert Costache își spune povestea în volumul autobiografic „Oprește ploaia, aruncă cu sare”, în care vorbește fără ocolișuri despre originile sale rome, vulnerabilitățile copilăriei, experiențele din Spania și Statele Unite și drumul spre propria identitate. A studiat comportamentul uman, a făcut zece ani de actorie și a citit sute de cărți din domenii diferite. În interviul pentru Mediafax, explică de ce a ales să nu ascundă nici cele mai incomode episoade din viața sa și ce speră să le transmită celor care îi vor citi cartea.

Modelingul i-a schimbat viața

Crescut în Rahova, Costache spune că, în lumea în care s-a format, opțiunile pentru a reuși păreau limitate la trei direcții, fotbalist, șmecher sau fotomodel. Le-a încercat și pe celelalte, însă modelingul i-a oferit șansa unei alte vieți. A descoperit disciplina din spatele profesiei, de la alimentație și controlul emoțiilor până la felul în care trebuie să te prezinți la un casting și să te faci remarcat.

Prejudecățile nu l-au oprit

Deși a întâlnit priviri reticente atunci când spunea că este român, în Spania, Italia sau alte locuri în care a lucrat, Gilbert Costache spune că nu a privit originea sa ca pe o piedică de netrecut. A crescut într-o familie în care exista mândrie pentru identitatea romă și românească, iar statutul de outsider l-a făcut să simtă și mai puternic nevoia de a demonstra ce poate.

Adevărul din spatele cărții

În cartea „Oprește ploaia, aruncă cu sare”, fostul model și actor a ales să includă inclusiv episoade pe care inițial nu voia să le povestească. Vorbește despre greșeli făcute în Spania și despre realitățile dure din cartierul în care a crescut, inclusiv despre sărăcie și consecințele împrumuturilor cu camătă. A considerat că aceste experiențe trebuie înțelese în contextul lor, nu ascunse pentru a proteja o imagine.

„Și eu pot”

Prin cartea sa, Gilbert Costache își propune să schimbe felul în care sunt priviți romii și să aducă în prim-plan umanitatea, vulnerabilitatea și reziliența unei comunități care a trecut prin sute de ani de sclavie. Mesajul pe care vrea să-l lase cititorilor este unul simplu, fiecare om are în el puterea de a reuși, chiar dacă aude încă din copilărie că nu poate. Important este să-și descopere propria valoare și să nu renunțe la ea