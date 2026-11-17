Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, nu și-a ales cuvintele după meciul pierdut de Portugalia pe teren propriu, scrie Origo.

„Înfrângerea a fost pe deplin meritată și m-am bucurat. Omagiul ar fi trebuit să aibă loc în prezența lui”, a declarat ea, supărată pe ceremonia organizată înaintea partidei cu Danemarca.

Despărțirea de echipa națională

Ronaldo nu mai putea juca în acest meci. Pe 5 noiembrie, multiplul câștigător al Balonului de Aur a anunțat pe Instagram că nu va mai juca pentru echipa națională. Decizia a venit după un conflict din octombrie: Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei după ce i s-a spus că nu va fi titular în meciul cu Danemarca din Liga Națiunilor. Atunci, la Copenhaga, echipa lui Jorge Jesus a câștigat cu 4-2. Returul, jucat pe teren propriu, s-a terminat însă cu o înfrângere la scor, 1-4.

Dolores Aveiro deixou fortes acusações à Seleção Nacional após a homenagem feita ao antigo capitão. A mãe de Cristiano Ronaldo revelou que o jogador português „ficou triste”, porque se sentiu „enganado”. Saiba mais em: https://t.co/djTYwbxilv #doloresaveiro #cristianoronaldo #ronaldo #cr7 #selecaoportuguesa #fpf #futebol #portugal #desporto #atualidade #news #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) November 16, 2026

Mama starului spusese încă din octombrie, într-un interviu pentru TV 7 Dias, că plecarea fiului ei a fost „un șoc”.

De data aceasta a mers mai departe. Ea crede că Sporting Lisabona, clubul la care s-a format Ronaldo, știe să-l onoreze cum se cuvine: „Aici, la Sporting, îl vom omagia. Aici i se recunoaște valoarea.” Cele mai dure cuvinte le-a avut însă pentru jucători. „La națională nu l-au respectat, nici măcar colegii lui”, a spus Dolores Aveiro în direct.

Ce a răspuns Jorge Jesus

Selecționerul Portugaliei, în vârstă de 72 de ani, a fost întrebat despre declarațiile ei, dar a refuzat să intre în polemică.

„Acum ar trebui să-i răspund mamei lui Cristiano Ronaldo? Și mama mea are astfel de momente. Mama lui Ronaldo este o doamnă pe care o respect foarte mult. O mamă rămâne mereu mamă, asta nu se poate schimba. Îi înțeleg declarațiile”, a spus Jesus.

În ciuda înfrângerii, Portugalia conduce grupa din divizia A a Ligii Națiunilor, înaintea Danemarcei, și este deja calificată în sferturile de finală.

Echipa lui Jorge Jesus are 12 puncte după cinci etape, iar în ultima rundă joacă în deplasare, în Țara Galilor.