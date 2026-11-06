Scandalul din spatele retragerii lui Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus dezvăluie că îl pregătise pentru următoarele meciuri

Tehnicianul a respins sugestiile potrivit cărora conflictul dintre cei doi ar fi determinat decizia fotbalistului, relatează publicația britanică The Independent.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și-a anunțat joi retragerea de la echipa națională, după o carieră internațională de 23 de ani, încheiată cu 234 de selecții și 146 de goluri, ambele recorduri în fotbalul internațional masculin.

Jorge Jesus: Ronaldo era pe lista pentru următoarele meciuri

Prezentând vineri lotul Portugaliei pentru confruntările cu Danemarca și Țara Galilor, Jorge Jesus a explicat că nu primise niciun avertisment privind intenția atacantului de a renunța la echipa națională.

Selecționerul a precizat că Ronaldo continua să evolueze și să înscrie la nivel de club, motiv pentru care se afla printre jucătorii luați în calcul pentru convocare.

Potrivit tehnicianului, vestea retragerii a devenit cunoscută abia după publicarea anunțului pe rețelele sociale.

Jorge Jesus, în vârstă de 72 de ani, a insistat că respectă hotărârea fotbalistului și că nu se consideră responsabil pentru încheierea carierei sale internaționale.

Antrenorul a recunoscut că discutase anterior cu Ronaldo despre posibilitatea retragerii, însă a subliniat că decizia finală i-a aparținut exclusiv atacantului.

Conflictul care a precedat retragerea lui Cristiano Ronaldo

Anunțul fotbalistului a venit la mai puțin de o lună după ce Federația Portugheză de Fotbal i-a aplicat o suspendare de 30 de zile, cu efect retroactiv, și o amendă de 255 de euro.

Sancțiunile au fost dictate după ce Ronaldo a părăsit cantonamentul echipei naționale înaintea unui meci cu Danemarca, programat la 1 octombrie în Liga Națiunilor, în urma unui dezacord cu selecționerul.

Tensiunile apăruseră după partida împotriva Norvegiei, disputată la Oslo, pe 27 septembrie.

Ronaldo îl acuzase atunci pe Jorge Jesus că nu și-a respectat o promisiune, după ce îl ținuse pe banca de rezerve pe întreaga durată a întâlnirii, deși atacantul efectuase încălzirea în repriza secundă.

Suspendarea fusese deja executată, astfel că fotbalistul putea fi convocat pentru următoarele meciuri ale Portugaliei.

Întrebat despre episodul care a provocat ruptura, Jorge Jesus a afirmat că toate hotărârile sale au urmărit interesul echipei și că nu regretă alegerile făcute.

Selecționerul a mai precizat că nu discutase cu Ronaldo după anunțul retragerii.

Sfârșitul unei cariere internaționale de 23 de ani

Jorge Jesus, care l-a antrenat anterior pe Cristiano Ronaldo la clubul saudit Al Nassr, înainte de a prelua naționala Portugaliei în iulie, a subliniat că relația personală dintre ei rămâne importantă.

Tehnicianul a descris atacantul drept un simbol al fotbalului portughez și a afirmat că realizările acestuia nu pot fi trecute cu vederea.

Retragerea lui Ronaldo a provocat și o reacție din partea președintelui Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença.

Oficialul i-a mulțumit fostului căpitan pentru contribuția sa la istoria echipei naționale, apreciind că niciun omagiu nu poate reflecta pe deplin ceea ce a realizat pentru fotbalul portughez.