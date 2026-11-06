România, învinsă de Tonga într-un meci spectaculos la București. „Stejarii” au marcat șase eseuri, dar au pierdut cu 36-43

Confruntarea a fost una spectaculoasă, cele două formații reușind să înscrie câte șase eseuri, într-un meci în care s-au marcat, în total, 79 de puncte.

România, aflată pe locul 21 în clasamentul mondial înaintea partidei, a întâlnit o adversară clasată pe poziția a 19-a.

România a marcat trei eseuri în prima repriză, dar Tonga a intrat în avantaj la pauză

„Stejarii” au început ofensiv partida și au deschis scorul în minutul 6, prin eseul marcat de Marius Simionescu. Alin Conache a transformat, iar România a condus cu 7-0.

Replica oaspeților a venit rapid, Veikoso Poloniati reușind un eseu în minutul 9.

Tonga a continuat să pună presiune pe defensiva română și a mai înscris două eseuri, prin Taniela Filimone, în minutul 16, și John Tapueluelu, în minutul 20. Patrick Pellegrini a reușit două transformări, în minutele 17 și 21.

România a revenit în joc prin eseurile marcate de Iulian Hartig, în minutul 26, și Tudor Butnariu, în minutul 36, însă Tonga a încheiat prima repriză în avantaj, scor 22-17.

„Stejarii” au continuat să puncteze și după pauză

Repriza secundă a început cu o lovitură de pedeapsă transformată de Patrick Pellegrini, în minutul 41, urmată de un nou eseu al oaspeților, reușit de Anzelo Tuitavuki, în minutul 42. Pellegrini a adăugat alte două puncte prin transformare.

România a răspuns în minutul 50, când Logan Weidner a înscris al patrulea eseu al gazdelor, transformat de Alin Conache.

Tonga a replicat prin Efitusi Maafu, autorul unui eseu în minutul 56, urmat de transformarea lui Pellegrini.

Naționala României a continuat să caute reducerea diferenței, iar Gheorghe Gajion a înscris în minutul 65. Gabriel Rupanu a transformat eseul un minut mai târziu.

În minutul 71, Tomaakino Taufa a marcat al șaselea eseu al formației Tonga, iar Patrick Pellegrini a reușit o nouă transformare.

Ultimul eseu al partidei i-a aparținut lui Gheorghe Gajion, care a punctat pentru România în minutul 80, stabilind scorul final, 43-36 în favoarea oaspeților.

Șase eseuri de fiecare parte

Pentru România au înscris eseuri Marius Simionescu (min. 6), Iulian Hartig (26), Tudor Butnariu (36), Logan Weidner (50) și Gheorghe Gajion (65, 80).

Alin Conache a reușit două transformări (7, 51), iar Gabriel Rupanu una (66).

Eseurile formației Tonga au fost marcate de Veikoso Poloniati (9), Taniela Filimone (16), John Tapueluelu (20), Anzelo Tuitavuki (42), Efitusi Maafu (56) și Tomaakino Taufa (71).

Patrick Pellegrini a transformat cinci dintre eseurile oaspeților (17, 21, 43, 57, 72) și a înscris și dintr-o lovitură de pedeapsă (41).

Partida de pe Stadionul Național Arcul de Triumf a fost arbitrată de australianul Angus Gardner, ajutat de asistenții Saba Abulashvili și Saba Makharadze, în timp ce arbitrul video a fost Stefano Penne.

Nicușor Dan a urmărit meciul din tribune

Președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat vineri seară în tribunele Stadionului Național de Rugby Arcul de Triumf, unde a urmărit partida dintre România și Tonga.