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Nicușor Dan, apariție neașteptată în tribune la România – Tonga. Cu cine a venit președintele pe stadion

Președintele Nicușor Dan a mers vineri seară pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București pentru a urmări partida dintre România și Tonga, din cadrul World Rugby Nations Cup. Șeful statului a venit însoțit de fiul său.
Nicușor Dan, apariție neașteptată în tribune la România – Tonga. Cu cine a venit președintele pe stadion
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Andreea Tobias
06 nov. 2026, 19:16, Sport
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Președintele Nicușor Dan asistă alături de fiul său la meciul de rugby dintre echipa națională a României și echipa națională din Tonga, din cadrul turneului World Rugby Nations Cup, desfășurat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București.

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Meciul a început la ora 18:30 și face parte din etapa a patra a World Rugby Nations Cup. Este primul dintre cele trei meciuri pe care România le joacă acasă în noiembrie, după care urmează SUA, pe 14 noiembrie, și Canada, pe 20 noiembrie.

Tonga ocupă locul 19 în clasamentul mondial, cu două poziții peste România. Ultima întâlnire directă, din noiembrie 2024, tot la București, a fost câștigată de Stejari cu 25-15.

Stejarii au jucat prima parte a competiției în iulie, în America de Sud, unde au învins Samoa cu 38-37, au remizat 36-36 cu Uruguay și au pierdut 31-48 cu Chile.

Meciul cu Tonga deschide runda a patra, care continuă sâmbătă cu Georgia – Canada la Tbilisi, Portugalia – Chile la Lisabona și Spania – Uruguay la Madrid.

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