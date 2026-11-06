Prima pagină » Politic » „Vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă”. Nicușor Dan avertizează asupra manipulării alegerilor prin inteligență artificială și conturi false

„Vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă”. Nicușor Dan avertizează asupra manipulării alegerilor prin inteligență artificială și conturi false

Președintele Nicușor Dan avertizează că zeci de mii de conturi false, manipularea algoritmică și materialele generate cu inteligența artificială pot acoperi vocea alegătorilor și pot afecta legitimitatea alegerilor.
Nazare avertizează: România riscă un „cartonaș roșu” de la agențiile de rating. „Nu mai are nimeni răbdare cu România”
Nazare avertizează: România riscă un „cartonaș roșu” de la agențiile de rating. „Nu mai are nimeni răbdare cu România”
15 persoane au fost reținute pentru de trafic de persoane și proxenetism. Un polițist a fost pus sub control judiciar. 6 mașini de lux, puse sub sechestru
15 persoane au fost reținute pentru de trafic de persoane și proxenetism. Un polițist a fost pus sub control judiciar. 6 mașini de lux, puse sub sechestru
Campanie de donare de sânge la UMF „Carol Davila” din București | Aproape 600 de unități de sânge, recoltate într-o săptămână
Campanie de donare de sânge la UMF „Carol Davila” din București | Aproape 600 de unități de sânge, recoltate într-o săptămână
Luca Niculescu cere mai multă încredere între stat și mediul de afaceri: Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile
Luca Niculescu cere mai multă încredere între stat și mediul de afaceri: Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile
Incidente pe două dintre autostrăzile României. O mașină a luat foc, iar un accident a lăsat o victimă încarcerată pe A2
Incidente pe două dintre autostrăzile României. O mașină a luat foc, iar un accident a lăsat o victimă încarcerată pe A2
Alexandra-Valentina Dumitru
06 nov. 2026, 15:32, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șeful statului a vorbit, vineri, în cadrul reuniunii de lucru cu tema „Societatea informațională și democrația constituțională”, organizată în programul trienal al președinției Asociației Curților Constituționale Francofone.

„Tema pe care ați ales-o, legitimitatea electorală și garanții constituționale în societatea informațională, este una extrem de importantă și de actuală”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că legitimitatea alegerilor nu mai poate fi evaluată doar prin corectitudinea numărării voturilor, ci trebuie analizate și condițiile în care se desfășoară campaniile electorale și modul în care cetățenii își formează opiniile.

„Alegerile sunt fundamentul democrației și nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la cum se desfășoară campania și mai ales la modul în care cetățenii pot să-și formeze opiniile”, a declarat președintele.

Conturile false și algoritmii pot acoperi vocea alegătorilor

Președintele a atras atenția asupra vulnerabilităților create de extinderea spațiului digital. Acesta a enumar manipularea algoritmică, publicitatea politică direcționată, campaniile inautentice de influență politică și utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de materiale false.

„Pericolul pentru democrație este că vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă. Riscă să fie acoperită de sute de mii sau zeci de mii de conturi false plătite sau ca un algoritm sau altul să acopere vocea legitimă a cetățeanului”, a spus Nicușor Dan.

În opinia sa, aceste fenomene afectează atât dreptul fundamental de a alege, cât și dreptul cetățenilor de a fi informați.

Instituțiile trebuie să poată reacționa rapid la dezinformare

Nicușor Dan a subliniat că nu este suficient ca instituțiile să identifice mecanismele de manipulare și să cunoască instrumentele prin care pot răspunde, ci este esențial și timpul în care pot interveni.

„Întrebarea fundamentală este cât de repede pot ele să răspundă. Pentru că dacă o informație s-a răspândit, să zicem, la 20% din populație într-o formă care este falsă sau inautentică, este extrem de important”, a afirmat președintele.

El a arătat că societățile democratice se confruntă cu un teritoriu nou, pe care instituțiile trebuie să îl înțeleagă, iar experiențele acumulate pot contribui la găsirea unui echilibru între drepturile fundamentale.

Șeful statului a mai menționat dificultățile legate de finanțarea campaniilor politice, în condițiile diversificării modalităților prin care circulă resursele financiare și ale provocărilor privind reglementarea fluxurilor financiare.

Recomandarea video

CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
Monica Gabor, viață de coșmar la 39 de ani. Rămasă fără bani, s-a angajat. Cum își câștigă existența acum
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Prosport
Preşedintelui Nicuşor Dan i se cere desecretizarea evidențelor fostei securităţi comuniste
Libertatea
De ce are Regele Charles degetele atât de umflate? Ce ascunde „boala degetelor de cârnați”
CSID
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Promotor