„Vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă”. Nicușor Dan avertizează asupra manipulării alegerilor prin inteligență artificială și conturi false

Șeful statului a vorbit, vineri, în cadrul reuniunii de lucru cu tema „Societatea informațională și democrația constituțională”, organizată în programul trienal al președinției Asociației Curților Constituționale Francofone.

„Tema pe care ați ales-o, legitimitatea electorală și garanții constituționale în societatea informațională, este una extrem de importantă și de actuală”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că legitimitatea alegerilor nu mai poate fi evaluată doar prin corectitudinea numărării voturilor, ci trebuie analizate și condițiile în care se desfășoară campaniile electorale și modul în care cetățenii își formează opiniile.

„Alegerile sunt fundamentul democrației și nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la cum se desfășoară campania și mai ales la modul în care cetățenii pot să-și formeze opiniile”, a declarat președintele.

Conturile false și algoritmii pot acoperi vocea alegătorilor

Președintele a atras atenția asupra vulnerabilităților create de extinderea spațiului digital. Acesta a enumar manipularea algoritmică, publicitatea politică direcționată, campaniile inautentice de influență politică și utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de materiale false.

„Pericolul pentru democrație este că vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă. Riscă să fie acoperită de sute de mii sau zeci de mii de conturi false plătite sau ca un algoritm sau altul să acopere vocea legitimă a cetățeanului”, a spus Nicușor Dan.

În opinia sa, aceste fenomene afectează atât dreptul fundamental de a alege, cât și dreptul cetățenilor de a fi informați.

Instituțiile trebuie să poată reacționa rapid la dezinformare

Nicușor Dan a subliniat că nu este suficient ca instituțiile să identifice mecanismele de manipulare și să cunoască instrumentele prin care pot răspunde, ci este esențial și timpul în care pot interveni.

„Întrebarea fundamentală este cât de repede pot ele să răspundă. Pentru că dacă o informație s-a răspândit, să zicem, la 20% din populație într-o formă care este falsă sau inautentică, este extrem de important”, a afirmat președintele.

El a arătat că societățile democratice se confruntă cu un teritoriu nou, pe care instituțiile trebuie să îl înțeleagă, iar experiențele acumulate pot contribui la găsirea unui echilibru între drepturile fundamentale.

Șeful statului a mai menționat dificultățile legate de finanțarea campaniilor politice, în condițiile diversificării modalităților prin care circulă resursele financiare și ale provocărilor privind reglementarea fluxurilor financiare.