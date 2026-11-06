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Nazare avertizează: România riscă un „cartonaș roșu” de la agențiile de rating. „Nu mai are nimeni răbdare cu România”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat vineri, la Concordia Summit 2026, că România riscă o deteriorare a ratingului de țară dacă bugetul pentru 2027 nu va fi credibil. Oficialul a anunțat și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de anul viitor.
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Oana Antipa
06 nov. 2026, 15:58, Economic
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Ministrul a declarat că anul 2027 va fi decisiv pentru recâștigarea unei perspective stabile a ratingului României, după perioada în care țara s-a aflat sub presiunea agențiilor de evaluare financiară.

„Suntem la o răscruce de drumuri. În 2027 e un an al deciziei. În 2027 avem un scenariu pozitiv și aș pleca de la lucrurile pozitive. Avem un scenariu pozitiv în care, cu atingerea țintei pentru 2026, cu un buget pentru 2027 credibil, cu un buget pentru 2027 care să se reflecte în execuție pozitiv, avem în mod real șansa de a obține o perspectivă stabilă.”

În schimb, un buget lipsit de credibilitate ar putea avea consecințe severe.

„Lucrurile astea le judecă investitorii, le judecă agențiile de rating. Și atunci, după cartonașele galbene pe care le-am primit de la agențiile de rating în această vară, ele nu o să mai aștepte să ne dea încă o dată, încă un galben. Vom primi direct cartonaș roșu.”

Nazare a avertizat că efectele s-ar resimți inclusiv asupra economiilor populației, dobânzilor și investițiilor companiilor.

Bugetul pentru 2027 și eliminarea IMCA

Ministrul a subliniat că următoarele săptămâni vor aduce decizii esențiale privind rectificarea bugetară și construcția bugetului pentru anul viitor.

„În următoarele săptămâni luăm decizia pe a doua rectificare, luăm decizia pe cum ne organizăm pentru atingerea țintei în 2026, luăm deciziile fundamentale asupra bugetului 2027, unde trebuie să fim foarte atenți la ce putem finanța realist. Nu putem să revenim la situația în care bugetul nu reflectă corect realitatea, pentru că nu mai are nimeni răbdare cu România.”

În privința fiscalității, Nazare a reconfirmat eliminarea IMCA.

„Și cred că, repet, angajamentul de a reduce IMCA, de a abroga IMCA, întâi de a reduce și după aceea de a abroga IMCA, ni-l menținem. Nu vom mai avea IMCA începând cu anul 2027.”

Investițiile private, în centrul relansării economice

Ministrul a anunțat că autoritățile pregătesc noi instrumente de finanțare, inclusiv un fond de aproximativ 200 de milioane de euro împreună cu Fondul European de Investiții.

„Cred că trebuie să fim mult mai ambițioși când ne uităm la piața de capital și la întreg ecosistemul de fonduri de investiții astfel încât să stimulăm investițiile private pentru că, în realitate, investițiile private duc greul și investițiile private sunt cele care pot declanșa această creștere economică despre care noi tot vorbim. Nu cele publice.”

Subvenții la energie și taxa pe lux

Tot vineri, la Antena 3 CNN, Alexandru Nazare a declarat că Ministerul Energiei pregătește propuneri de sprijin pentru consumatori, dar a avertizat împotriva subvențiilor care ar genera datorii.

„Subvenții pentru energie de o dimensiune foarte mare, cum am mai avut în anii trecuți, pe care să nu le putem plăti sau, după urma cărora, să rămânem cu datorii, nu sunt genul de măsuri care cred că sunt potrivite.”

Referitor la extinderea plafonării adaosului comercial la toate alimentele, ministrul a precizat că nu a primit propunerea și că inițiativele vor fi analizate în cadrul pregătirii bugetului.

În privința taxei pe lux, Nazare a afirmat: „Cred că, oricum, taxa în forma actuală, sau în cuantum actual, trebuie prelungită și în 2027. Forma în care vom face, asta e o altă discuție.”

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