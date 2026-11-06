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Incidente pe două dintre autostrăzile României. O mașină a luat foc, iar un accident a lăsat o victimă încarcerată pe A2

Două incidente s-au produs vineri dimineață pe două dintre autostrăzile României. O mașină a luat foc pe A7, iar alte două autovehicule s-au ciocnit pe A2, în urma impactului rezultând o victimă încarcerată.
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Coralia Frigea
06 nov. 2026, 09:16, Social
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Incidentele s-au ținut lanț vineri dimineață, pe două autostrăzi din țară.

O mașină a luat foc pe A7, iar un accident rutier a lăsat o victimă încarcerată pe Autostrada Soarelui.

Autoturism ars în proporție de 90%

Incidentul a avut loc la kilometrul 117 al autostrăzii A7. Pompierii au intervenit de urgență la locul incendiului, în încercarea de a salva autovehiculul.

„La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD”, au transmis Pompierii din Focșani.

Din nefericire, mașina a ars aproape în totalitate, în proporție de 90%. Autoritățile urmează să stabilească care au fost circumstanțele în care s-a produs incendiul.

O persoană încarcerată pe A2

Un accident rutier s-a produs pe autostrada A2, în apropiere de ieșirea spre Medgidia. Două mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului, o persoană a rămas încarcerată.

„La fața locului intervin o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SAJ”, a transmis ISU Constanța.

Avertizare INFOTRAFIC

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că vineri dimineață, 6 noiembrie, circulația rutieră se desfășoară în condiții de vizibilitate redusă din cauza ceții pe mai multe artere din județele Bihor, Brăila și Harghita.

Vizibilitatea este sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

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