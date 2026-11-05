Luca Niculescu explică avantajele aderării României la OCDE. Fonduri de 10 ori mai mari, surplus de 1% la PIB și noi locuri de muncă

România este prima țară care a încheiat practic procesul de aderare

Luca Niculescu a explicat, joi seara, că România se numără printre cele opt țări care încearcă să adere la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și este prima care a încheiat, practic, procesul.

„Sunt opt țări care bat la poarta OCDE, toate, de fapt șase dintre noi am început procesul în același timp. România este prima care practic a încheiat procesul”, a declarat șeful Executivului, la Antena 3 CNN.

Acesta a subliniat că aderarea a reprezentat un obiectiv de țară, susținut de toate partidele politice, în ciuda divergențelor.

„Aici vreau să aduc un omagiu celor care au lucrat la procesul de aderare, fie că sunt din instituții sau din partide politice, pentru că în pofida tuturor disensiunilor politice din România, (…) a fost un obiectiv de țară. Deci cred că n-am mai întâlnit asta de la aderarea la NATO și la Uniunea Europeană”, a spus acesta.

Întrebat când ar putea deveni România membră OCDE, Niculescu a evitat să ofere un termen exact, dar a precizat: „Evit să dau termene, dar da, în următoarele luni”.

Fonduri de investiții de 10 ori mai mari decât în prezent

Unul dintre principalele avantaje ale aderării ar fi accesul la fonduri importante de investiții, inclusiv la capitalul unor dintre cele mai mari fonduri din lume.

„În primul rând înseamnă mulți bani care vin în România. Multe fonduri de investiții, cele mai mari fonduri de investiții din lume, nu pot să investească, nu pot să bage bani decât în țări care sunt membre ale OCDE”, a explicat Luca Niculescu.

Acesta a relatat și o discuție avută recent cu directorul unei mari bănci din România, care i-ar fi explicat impactul schimbării statutului țării.

„Vorbeam cu directorul unei mari bănci din România, acum câteva zile, care îmi spunea: «E foarte simplu, voi avea acces la de 10 ori mai multe fonduri decât am în prezent»”, a declarat Niculescu.

Totodată, acesta a invocat un raport preliminar al Băncii Naționale, potrivit căruia „aderarea României la OCDE poate să aducă un surplus la produsul intern brut între 0,8 și 1% pe an”.

Mai multe investiții înseamnă mai multe locuri de muncă

Întrebat ce beneficii concrete vor avea cetățenii, dincolo de creșterea economică la nivelul statului, Niculescu a indicat investițiile și locurile de muncă.

„Investiții mai multe înseamnă locuri de muncă mai multe. Deci vor fi mai multe locuri de muncă create în România”, a afirmat acesta.

Un alt beneficiu ar fi îmbunătățirea modului în care funcționează instituțiile publice, prin preluarea experienței statelor membre.

„Va fi un stat care va funcționa mai bine și asta cred că ne dorim cu toții. Pentru că OCDE este cea mai bună școală de guvernare care există în lume. Avem ce învăța de acolo, de la celelalte state care sunt membre în OCDE”, a explicat Niculescu.

Acesta a subliniat și importanța apartenenței României la organizația care reunește unele dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii.

„Vom fi la aceeași masă cu Statele Unite, cu Canada, cu Japonia, cu Australia, cu Noua Zeelandă, evident cu multe țări din Uniunea Europeană, dar cu cele mai dezvoltate state din această lume. Este esențial să intrăm acolo și vom intra”, a subliniat premierul.