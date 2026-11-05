„Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul: să-și strângă lui însuși cureaua”. Luca Niculescu: Reformele, aplicate mai întâi în aparatul de stat

Invitat joi seară la Antena 3 CNN, Luca Niculescu a explicat că reformele trebuie aplicate mai întâi în aparatul de stat, iar autoritățile trebuie să îmbunătățească încasarea taxelor existente și să cheltuiască mai eficient banii publici.

„Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul este să-și strângă lui însuși cureaua, să încerce să colecteze mai mult, de fapt nu să încerce, să colecteze mai mult, să combată marea evaziune și după aceea să se gândească la alte impozite sau taxe pentru cetățeni”, a declarat premierul.

Reformele trebuie aplicate mai întâi în aparatul de stat

Luca Niculescu a atras atenția că, după doi ani în care românii s-au confruntat cu creșterea prețurilor, a TVA și a altor taxe, noi majorări ar fi greu de suportat.

„Nu mai putem crește taxe și impozite sau introduce taxe și impozite noi când te uiți la cât de greu o duc românii în momentul de față”, a spus premierul.

Acesta a insistat că autoritățile trebuie să înceapă cu propriile cheltuieli și cu reformele din instituțiile publice: „Deci colectare mai bună și o cheltuire eficientă a banilor statului. În primul rând trebuie să aplicăm reformele pe noi, cei care suntem în aparatul de stat, și după aceea să ne mai gândim la alte măsuri”.

Combaterea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor

Premierul a recunoscut că există în continuare o diferență mare între sumele pe care statul ar trebui să le încaseze și cele pe care le colectează.

El consideră că ANAF și-a îndeplinit planul de colectare în acest an, deși creșterea economică anticipată la începutul anului nu s-a realizat.

„Asta înseamnă o colectare bună, dar evident că e nevoie de mult mai mult”, a declarat Niculescu.

Printre măsurile pregătite de Ministerul Finanțelor și ANAF se numără conectarea terminalelor POS cu casele de marcat, astfel încât statul să poată urmări mai bine tranzacțiile și să îmbunătățească încasarea taxelor. Premierul a menționat și programele de digitalizare, inclusiv inițiative discutate cu ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

Niculescu s-a declarat convins că încasările statului vor fi mai bune în 2027.

Premierul încă așteaptă datele despre finanțele țării

La mai bine de două săptămâni de la preluarea mandatului, premierul Luca Niculescu nu dispune încă de un raport complet privind situația financiară, fiscală și bugetară a României. El a anunțat că a cerut ministrului Finanțelor un astfel de document, care ar urma să fie disponibil imediat după 15 noiembrie.

Niculescu a precizat că, după prezentarea raportului, Guvernul va analiza dacă mai este necesară o rectificare bugetară în acest an.

În ceea ce privește bugetul pentru 2027, premierul a spus că acesta trebuie să respecte angajamentele asumate în fața Comisiei Europene și, în același timp, să răspundă nevoilor populației.

Niculescu a amintit că agențiile internaționale de rating vor evalua România în lunile ianuarie, februarie și martie ale anului viitor.