Evaziune fiscală la Sibiu și București. Prejudiciu de aproape 370.000 de lei prin „fabrică de firme”

Trei percheziții domiciliare au avut loc marți, în Sibiu și București, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproape 370.000 de lei.

Acțiunea a fost desfășurată în cadrul operațiunii JUPITER, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și cu sprijinul structurilor de investigare a criminalității economico-financiare.

Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2022 – ianuarie 2025, un bărbat de 45 de ani și soția sa, în vârstă de 44 de ani, ambii din municipiul Sibiu, ar fi reținut, în calitate de administratori ai unei firme, impozite și contribuții cu reținere la sursă, fără să le plătească în termenul legal de cel mult 60 de zile de la scadență.

Suma neachitată se ridică la 369.692 de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități.

Suspiciuni privind o „fabrică de firme”

Anchetatorii susțin că, după acumularea unor datorii importante, cei doi ar fi recurs la o metodă cunoscută sub denumirea de „fabrica de firme”. Mai exact, aceștia ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății comerciale către persoane din București, pentru a îngreuna recuperarea prejudiciului și a evita răspunderea penală.

În cadrul operațiunii, polițiștii au pus în executare și două mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

Pentru recuperarea prejudiciului, a fost instituit sechestru asigurător asupra unui imobil și a două autoturisme. Totodată, în urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, medii de stocare a datelor informatice și două telefoane mobile, considerate utile anchetei.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.