Patru bărbați din Bihor, reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Autoritățile au găsit peste 8 kilograme de droguri asupra lor

Potrivit procurorilor DIICOT Oradea, aceștia au reținut patru bărbați, dintre care doi recidiviști, cu vârstele cuprinse între 22 și 43 de ani, doi dintre ei fiind membri ai aceleiași familii, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc.

Cercetările au fost declanșate duminică, după un apel la 112 în care un bărbat, care efectua transport internațional de persoane și bunuri a reclamat faptul că, după ce a intrat în țară, la întoarcerea din Olanda, la solicitarea mai multor pasageri, a oprit pe raza localității Avram Iancu, județul Bihor.

Șoferul, atacat de patru bărbați

După ce aceștia s-au dat jos, în timp ce se afla în exteriorul microbuzului, bărbatul a fost atacat de patru bărbați.

Aceștia l-au lovit de mai multe ori cu pumnii în zona capului, după care au sustras, din remorca atașată autovehiculului, două colete. De asemenea, bărbatul a reclamat și dispariția sumei de 500 euro, pe care o avea asupra sa.

În ceea ce privește cele două colete, bărbatul a precizat că le-a preluat din Amsterdam și că urma să le predea în România, la o adresă pe care urma să îi fie comunicată de către expeditor.

Câinii de serviciu au semnalat prezența drogurilor

Pe parcursul cercetării, la fața locului a fost utilizat și un câine de serviciu specializat în detectarea substanțelor stupefiante, care a semnalat în mod repetat, prin lătrat, prezența unui miros specific drogurilor în interiorul autoutilitarei, fără să fie descoperite asemenea substanțe.

Din exploatarea datelor provenite din investigații și a celor din declarațiile furnizate de către victimă și mai mulți martori, au fost identificați cei patru bărbați, precum și autoturismul cu care aceștia se deplasau.

Ulterior, aceștia au fost depistați și opriți pe raza județului Timiș, în autoturism fiind descoperite cele două colete, semnalizate și de această date de câinele de serviciu specializat în detectarea substanțelor stupefiante.

După desfacerea ambalajelor și ruperea fundului dublu al cutiilor, au fost găsite 12 pungi conținând circa 8,5 kilograme drog de mare risc, respectiv aproximativ 2,4 kilograme cocaină și peste 6,1 kilograme heroină, destinate comercializării.

Marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.