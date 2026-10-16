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Trei bărbați din Argeș arestați după ce un tânăr care ar fi consumat canabinoizi sintetici a murit

Trei bărbați cercetați pentru trafic de droguri de mare risc au fost arestați preventiv de Tribunalul Argeș. Anchetatorii investighează și moartea unui tânăr de 26 de ani din Mioveni, care ar fi consumat canabinoizi sintetici, potrivit DIICOT.
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Laura Buciu
16 oct. 2026, 18:24, Social
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Potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), măsura arestării preventive a fost dispusă la propunerea procurorilor Serviciului Teritorial Pitești. Dintre cei trei inculpați, unul execută deja o pedeapsă cu închisoarea într-o altă cauză, iar un altul se afla în arest la domiciliu într-un dosar separat.

Droguri vândute prin intermediul unei persoane aflate în penitenciar

Conform probelor prezentate de anchetatori, în vara anului 2025, un bărbat de 36 de ani, aflat în penitenciar și în stare de recidivă, i-ar fi pus la dispoziție unui tânăr de 27 de ani o cantitate de ADB-BUTINACA, un canabinoid sintetic.

Substanța ar fi urmat să fie vândută către diferiți clienți, iar banii obținuți ar fi trebuit să ajungă ulterior la persoana aflată în detenție. Potrivit DIICOT, cei doi se aflau într-o relație de rudenie spirituală.

Anchetatorii susțin că, la data de 31 octombrie 2025, tânărul de 27 de ani ar fi vândut o parte din substanță unui alt bărbat, în vârstă tot de 27 de ani, pentru aproximativ 200 de lei.

Un bărbat de 26 de ani a murit după ce ar fi consumat substanța

În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 2025, bărbatul care ar fi cumpărat drogul s-a deplasat la o adresă din Mioveni, unde se afla un cunoscut de-al său, în vârstă de 26 de ani.

Potrivit anchetatorilor, acesta i-ar fi pus la dispoziție o parte din substanță pentru consum, sub forma unei țigarete artizanale.

În dimineața zilei de 1 noiembrie 2025, bărbatul de 26 de ani a fost găsit decedat.

Conform examenului necroptic, moartea a fost considerată posibil violentă și s-a datorat unei insuficiențe cardiorespiratorii acute, ca urmare a unor fenomene tromboembolice pulmonare. Anchetatorii au precizat că aceste fenomene ar fi putut fi favorizate de consumul de canabinoizi sintetici.

Stabilirea exactă a împrejurărilor decesului și a eventualei legături cu substanța consumată ține de concluziile medico-legale și de probele administrate în cauză.

La data de 16 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis propunerea procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpați cercetați pentru trafic de droguri de mare risc.

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