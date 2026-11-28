Kratomul este o plantă tropicală originară din Asia de Sud-Est, ale cărei frunze sunt folosite de mult timp pentru efectele lor stimulante și pentru calmarea durerii. În Statele Unite, produsele obținute din această plantă au devenit populare și sunt comercializate sub formă de pulbere, ceai, capsule, tablete, extracte sau jeleuri, inclusiv în magazine de proximitate și benzinării.

Problema semnalată de specialiști este legată în special de produsele care conțin concentrații ridicate de 7-hidroximitraginină, cunoscută sub denumirea de 7-OH. Acest compus se găsește în mod natural în cantități mici în frunzele plantei, însă poate fi concentrat sau obținut prin procese de modificare chimică, rezultând produse cu efecte opioide mult mai puternice.

Consumul acestora poate provoca dependență, iar specialiștii avertizează că utilizatorii nu cunosc întotdeauna concentrația substanțelor active din produsele cumpărate.

Moartea a doi studenți a atras atenția autorităților

Unul dintre cazurile care au amplificat preocupările autorităților americane este moartea a doi studenți de la Universitatea Mississippi, Aidan Hamilton, în vârstă de 18 ani, și Robert Strang, de 20 de ani, potrivit The Guardian. Cei doi au fost găsiți morți în septembrie, în incidente separate, iar la ambele locuri au fost descoperite ambalaje ale unor produse concentrate pe bază de kratom.

Procurorii federali au afirmat că decesele sunt compatibile cu supradozele, însă rezultatele analizelor toxicologice nu au fost încă finalizate.

Între timp, un angajat al unui magazin și fiul său au fost inculpați în legătură cu comercializarea unor produse cu kratom în Mississippi.

Raportările către centrele de toxicologie au crescut cu 1.200%

Datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată o creștere puternică a numărului de persoane care au solicitat ajutor după expunerea la kratom.

În perioada 2015-2025, raportările către centrele americane de toxicologie privind expunerea la această plantă au crescut cu aproximativ 1.200%. CDC estimează că aproximativ cinci milioane de americani au consumat kratom cel puțin o dată.

O altă indicație privind amploarea problemei vine de la QuickMD, o platformă americană de servicii medicale la distanță, care oferă și tratamente pentru dependențe. Compania a raportat că, în septembrie, 55% dintre pacienții noi care au solicitat ajutor pentru dependență aveau probleme legate de kratom sau 7-OH. Proporția era de aproximativ 10% în 2024.

DEA vrea să includă 7-OH pe lista substanțelor controlate

Agenția americană pentru Combaterea Drogurilor (DEA) a emis recent două notificări prin care recomandă introducerea 7-OH și a altor compuși înrudiți sub control federal. De asemenea, în Congres a fost inițiat un demers legislativ pentru înăsprirea reglementărilor privind aceste produse.

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a avertizat asupra creșterii numărului de produse care conțin concentrații ridicate de 7-OH, pe care le consideră o amenințare emergentă pentru sănătatea publică. Agenția a subliniat că substanța nu este aprobată pentru utilizare medicală.

Autoritățile încearcă să facă diferența între produsele concentrate sau modificate chimic și kratomul natural, astfel încât eventualele restricții să nu afecteze automat toate produsele obținute din plantă.

Specialiștii avertizează asupra riscului de dependență

Unele persoane consumă kratom pentru a încerca să reducă simptomele sevrajului provocat de alte opioide. Specialiștii avertizează însă că produsele cu concentrații mari de 7-OH pot genera o nouă dependență, inclusiv în rândul celor care încearcă să renunțe la alte substanțe.

Mohammad Sarhan, director medical al centrului de tratament Caron din Florida, explică diferența dintre cele două categorii: kratomul are efecte opioide mai moderate, în timp ce 7-OH este un opioid mult mai puternic. Din acest motiv, centrul tratează dependența de 7-OH similar cu alte forme de dependență de opioide.

Asociația Americană a Kratomului susține măsurile împotriva produselor concentrate, dar cere ca planta naturală să nu fie confundată cu derivații modificați chimic. Organizația consideră că interzicerea nediferențiată ar afecta și consumatorii produselor botanice.