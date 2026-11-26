Potrivit DIICOT, procurorii au dispus, joi, reținerea a trei inculpați, doi bărbați, de 32 și 34 de ani, membri ai aceleiași familii, și o femeie de 34 de ani. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol.

În sarcina a doi dintre inculpațim, un bărbat și o femeie, s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Gruparea ar fi urmărit să constrângă persoane cu funcții de decizie

Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2026, cei trei ar fi constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a constrânge persoane cu putere decizională și influență să îndeplinească anumite cerințe în folosul lor.

Potrivit DIICOT, doi dintre inculpați, membri ai aceleiași familii și deținători ai mai multor societăți comerciale, au considerat că sancțiunile aplicate firmelor lor și suspendarea temporară a activității de către angajații primăriei au fost provocate de acțiunile persoanei vătămate, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în contextul apartenenței politice.

În acest context, în septembrie 2026, bărbatul de 32 de ani i-ar fi cerut femeii să abordeze o persoană cu un rol important în administrația publică locală din Baia Mare și în cadrul unui partid politic și să o atragă în locuința sa din București.

Victima, imobilizată și drogată cu forța

În noaptea de 28 spre 29 septembrie, victima a ajuns la adresa din București, unde inculpații, bărbații purtând cagule, ar fi imobilizat-o sub amenințarea unui cuțit și a unui aparat cu electroșocuri.

Pentru a o împiedica să ceară ajutor, aceștia i-ar fi introdus în gură un obiect de tip căluș. Totodată, pentru a o umili, i-ar fi secționat parțial hainele și ar fi încercat să o agreseze sexual. Acțiunea ar fi fost întreruptă după ce inculpații au auzit zgomote la ușa apartamentului.

Ulterior, doi dintre inculpați ar fi forțat victima să prizeze cocaină, drog pe care femeia îl achiziționase special în acest scop.

Potrivit procurorilor, inculpații au înregistrat întreaga scenă, în care persoana vătămată apărea în ipostaze degradante și consuma droguri de mare risc, pentru a realiza un material video pe care să îl folosească ulterior în scop de șantaj.

Prin aceste acțiuni, inculpații ar fi constrâns victima să faciliteze înscrierea bărbatului de 34 de ani într-un partid politic și să îi solicite unui jurnalist să elimine mai multe înregistrări de pe conturile sale de socializare, în care acesta discredita familia celor doi inculpați și afacerile lor. Victima ar fi acceptat și ar fi îndeplinit aceste cerințe în perioada următoare.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că persoana vătămată în acest dosar este primarul municipiului Baia Mare.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit și ridicat călușul folosit pentru a aduce victima la tăcere, un aparat cu electroșocuri, o cheie de cătușe și alte mijloace de probă.

Joi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpați pentru 30 de zile.

Cercetările au fost efectuate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR.