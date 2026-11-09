O femeie afirmă că a fost drogată și agresată sexual de fratele lui Al Fayed în anii ’90

Femeia, identificată în presă doar sub numele de Jill, a povestit pentru BBC Scotland că, la momentul respectiv, credea că participă la un program de pregătire profesională pentru funcții de conducere. În realitate, susține aceasta, ar fi fost transportată cu avionul privat al familiei Fayed la domeniul Balnagown, situat în Easter Ross, Scoția, unde ar fi fost ținută împotriva voinței sale și agresată în repetate rânduri.

Jill a declarat că a fost dusă de două ori în Scoția cu avionul privat al familiei. După aterizarea pe aeroportul din Inverness, era preluată de șoferii familiei și transportată la reședința privată a lui Salah Fayed.

Potrivit mărturiei sale, acesta ar fi drogat-o și ar fi supus-o unor abuzuri sexuale. Femeia afirmă că prima dată când a fost obligată să consume substanțe interzise, Salah Fayed ar fi mințit-o în legătură cu natura acestora, prezentându-le drept ceva benefic pentru sănătatea ei.

„M-a încuiat într-o cameră. Mi-a spus: „Trebuie să iei asta, îți face bine”. A mințit în legătură cu ce era, iar când am refuzat, a țipat la mine și m-a forțat să le iau”, a povestit Jill.

Drogurile, modalitatea de a ține sub control

Aceasta susține că drogurile făceau parte din metoda prin care bărbatul o agresa și o controla. Mai mult, Salah Fayed ar fi decis inclusiv ce haine să poarte, ce să mănânce și cu cine avea voie să vorbească.

„Era un om extrem de crud. M-a izolat aproape tot timpul. Știa că aveam anumite vulnerabilități și a profitat de ele. M-a făcut să cred că sunt o persoană îngrozitoare”, a declarat femeia pentru BBC Scotland.

Jill a povestit că a reușit în cele din urmă să scape, însă a avut nevoie de timp pentru a înțelege amploarea abuzurilor la care fusese supusă.

Aceasta afirmă că, înainte de a părăsi domeniul, începuse să realizeze că nu putea fi singura victimă și că a încercat să avertizeze alte persoane cu privire la comportamentul lui Salah Fayed.

Acuzații de abuz care vizează familia Fayed

Cazul se înscrie într-un scandal mai amplu, în care sute de femei au reclamat abuzuri sexuale asociate cu frații Fayed.

Peste 400 de acuzații de comportament sexual abuziv au fost formulate împotriva lui Mohamed Al Fayed și a altor persoane asociate acestuia. Faptele reclamate ar fi avut loc între 1977 și 2014 și includ agresiuni sexuale, violuri, exploatare sexuală și trafic de persoane.

Poliția Metropolitană din Londra gestionează sesizările a cel puțin 159 de victime care au contactat direct autoritățile. Dintre acestea, 21 au făcut reclamații înainte de moartea lui Mohamed Al Fayed, în 2023, la vârsta de 94 de ani.

Salah Fayed, care a murit în 2010, a fost, de asemenea, acuzat de mai multe femei de abuzuri sexuale.

Anchetă în desfășurare în Scoția

Poliția Scoției a confirmat că desfășoară cercetări privind presupuse infracțiuni legate de domeniul Balnagown.

„Există anchete în desfășurare privind sesizări referitoare la infracțiuni comise în legătură cu Balnagown. Trei persoane au fost identificate în legătură cu fapte care ar fi vizat mai multe victime. Investigațiile continuă, iar în acest moment nu ar fi potrivit să oferim alte detalii”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliției Scoției, citată de The Independent.

Reprezentanții instituției au încurajat victimele abuzurilor sexuale și ale violenței să raporteze faptele, indiferent de cât timp a trecut de la producerea acestora.

Poliția a subliniat că toate sesizările vor fi tratate cu seriozitate și vor face obiectul unor investigații riguroase, indiferent de statutul persoanei acuzate.