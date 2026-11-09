Maia Sandu: Republica Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028

Maia Sandu a declarat, luni, la Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene, organizată la Chișinău, că anul 2027 trebuie să fie unul al rezultatelor concrete, în special în ceea ce privește implementarea reformelor.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că țara a înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negociere. „Comisia Europeană a menționat, pentru prima dată, că obiectivul de a încheia negocierile până la începutul anului 2028, deși ambițios, este realizabil”, se arată într-un comunicat al Președinției Republicii Moldova.

Maia Sandu a spus că progresele Republicii Moldova au fost înregistrate în pofida războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a crizelor energetice și a tentativelor de destabilizare a țării.

Președinta a adăugat că progresele Republicii Moldova trebuie recunoscute prin decizii concrete ale statelor membre, pe bază de merit.

„Nu toate deciziile privind extinderea depind de noi. Dar un lucru sigur depinde de fiecare dintre noi: ce fel de țară construim acasă. O țară în care legea este respectată. În care oamenii pot munci și trăi în siguranță. În care suntem liberi, suntem respectați și îi respectăm pe ceilalți. Aceasta este Moldova pe care trebuie să o construim, indiferent de cât de dificil este drumul. Și aceasta este Moldova pe care vrem să o aducem în Uniunea Europeană”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a susținut că Republica Moldova își dorește garanții pentru menținerea statului de drept și consolidarea reformelor, astfel încât parcursul european să nu poată fi inversat.

Șefa statului a subliniat că, indiferent de dificultățile procesului de aderare, responsabilitatea construirii unui stat funcțional, în care legea este respectată, revine cetățenilor și instituțiilor Republicii Moldova.