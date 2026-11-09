Prima pagină » Știri externe » Maia Sandu: Republica Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028

Maia Sandu: Republica Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028

Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, iar președinta Maia Sandu pledează pentru mecanisme europene mai ferme care să garanteze respectarea statului de drept și continuarea reformelor inclusiv după aderare.
Maia Sandu: Republica Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 nov. 2026, 12:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Maia Sandu a declarat, luni, la Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene, organizată la Chișinău, că anul 2027 trebuie să fie unul al rezultatelor concrete, în special în ceea ce privește implementarea reformelor.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că țara a înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negociere. „Comisia Europeană a menționat, pentru prima dată, că obiectivul de a încheia negocierile până la începutul anului 2028, deși ambițios, este realizabil”, se arată într-un comunicat al Președinției Republicii Moldova.

Maia Sandu a spus că progresele Republicii Moldova au fost înregistrate în pofida războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a crizelor energetice și a tentativelor de destabilizare a țării.

Președinta a adăugat că progresele Republicii Moldova trebuie recunoscute prin decizii concrete ale statelor membre, pe bază de merit.

„Nu toate deciziile privind extinderea depind de noi. Dar un lucru sigur depinde de fiecare dintre noi: ce fel de țară construim acasă. O țară în care legea este respectată. În care oamenii pot munci și trăi în siguranță. În care suntem liberi, suntem respectați și îi respectăm pe ceilalți. Aceasta este Moldova pe care trebuie să o construim, indiferent de cât de dificil este drumul. Și aceasta este Moldova pe care vrem să o aducem în Uniunea Europeană”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a susținut că Republica Moldova își dorește garanții pentru menținerea statului de drept și consolidarea reformelor, astfel încât parcursul european să nu poată fi inversat.

Șefa statului a subliniat că, indiferent de dificultățile procesului de aderare, responsabilitatea construirii unui stat funcțional, în care legea este respectată, revine cetățenilor și instituțiilor Republicii Moldova.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
Gandul
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Laurențiu Pleșca, analist GFM: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”
Libertatea
Când va ninge în București, conform meteorologilor Accuweather. Iarna își intră în drepturi mai devreme
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor