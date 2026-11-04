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Roxana Mînzatu: Am adoptat foi de parcurs pentru aderarea la UE. Moldova, pe locul doi în privința progreselor

Republica Moldova a accelerat reformele pentru aderarea la Uniunea Europeană și se situează pe locul al doilea în privința progreselor, după Muntenegru, a anunțat miercuri vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Colegiul Comisarilor a adoptat foi de parcurs pentru negocierile de aderare ale Republicii Moldova, Muntenegrului, Albaniei și Ucrainei, stabilind prioritățile pentru 2027.
Roxana Mînzatu: Am adoptat foi de parcurs pentru aderarea la UE. Moldova, pe locul doi în privința progreselor
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
04 nov. 2026, 15:06, Politic
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Roxana Mînzatu a afirmat că Republica Moldova a demonstrat un angajament ferm pentru alinierea la normele europene, în condiții dificile, marcate de costuri ridicate ale energiei, atacuri cibernetice și amenințări grave la adresa securității.

„Republica Moldova a accelerat reformele și se situează pe locul al doilea în privința progreselor, după Muntenegru. A demonstrat un angajament ferm pentru alinierea la normele europene, în condiții extrem de dificile”, a transmis, pe Facebook, Roxana Mînzatu.

Ea spune că foile de parcurs adoptate miercuri în Colegiul Comisarilor stabilesc prioritățile negocierilor pentru 2027.

„Viitorul acestor state este în Uniunea Europeană”, a transmis oficialul european, care a subliniat că extinderea reprezintă una dintre cele mai puternice politici ale Uniunii.

Mînzatu a arătat că extinderea UE a consolidat democrația, a susținut dezvoltarea economică și a adus stabilitate pe continent, fiind totodată o investiție în securitatea colectivă a Europei.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a amintit că România a beneficiat de peste 116 miliarde de euro în fonduri europene de la aderare, bani care au finanțat dezvoltarea economică a țării.

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