Roxana Mînzatu: Am adoptat foi de parcurs pentru aderarea la UE. Moldova, pe locul doi în privința progreselor

Roxana Mînzatu a afirmat că Republica Moldova a demonstrat un angajament ferm pentru alinierea la normele europene, în condiții dificile, marcate de costuri ridicate ale energiei, atacuri cibernetice și amenințări grave la adresa securității.

„Republica Moldova a accelerat reformele și se situează pe locul al doilea în privința progreselor, după Muntenegru. A demonstrat un angajament ferm pentru alinierea la normele europene, în condiții extrem de dificile”, a transmis, pe Facebook, Roxana Mînzatu.

Ea spune că foile de parcurs adoptate miercuri în Colegiul Comisarilor stabilesc prioritățile negocierilor pentru 2027.

„Viitorul acestor state este în Uniunea Europeană”, a transmis oficialul european, care a subliniat că extinderea reprezintă una dintre cele mai puternice politici ale Uniunii.

Mînzatu a arătat că extinderea UE a consolidat democrația, a susținut dezvoltarea economică și a adus stabilitate pe continent, fiind totodată o investiție în securitatea colectivă a Europei.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a amintit că România a beneficiat de peste 116 miliarde de euro în fonduri europene de la aderare, bani care au finanțat dezvoltarea economică a țării.