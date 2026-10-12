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Pas decisiv pentru aderarea Ucrainei la UE. Parlamentul a adoptat legea privind drepturile minorităților

Parlamentul Ucrainei a adoptat luni o lege care consolidează drepturile minorităților naționale, într-un demers menit să deblocheze negocierile de aderare la Uniunea Europeană și să reducă tensiunile cu Ungaria.
Pas decisiv pentru aderarea Ucrainei la UE. Parlamentul a adoptat legea privind drepturile minorităților
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
12 oct. 2026, 17:37, Știri externe
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Legea a fost adoptată cu votul a 266 dintre cei 450 de deputați ai Radei Supreme și prevede consolidarea protecției privind utilizarea limbilor minorităților în școli și la evenimente culturale, potrivit Euronews

Adoptarea actului normativ reprezintă un pas important în soluționarea disputei diplomatice dintre Ucraina și Ungaria, care durează de mai mulți ani. 

Drepturile celor aproximativ 100.000 de etnici maghiari care trăiesc în regiunea Transcarpatia au tensionat puternic relațiile bilaterale în ultimii ani. Fostul guvern maghiar, condus de Viktor Orban, a blocat în mod repetat negocierile de aderare ale Kievului încă din 2023 din cauza acestor tensiuni. 

În vederea soluționării divergențelor dintre cele două state, noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a convenit cu Ucraina asupra unui plan de acțiune în 11 puncte și a renunțat la veto-ul Budapestei privind deschiderea primelor două clustere de negociere. 

Totuși, guvernul ungar a condiționat continuarea procesului de adoptarea oficială a legislației privind drepturile minorităților.

De asemenea, acest pas deschide calea primei întâlniri bilaterale directe între premierul Peter Magyar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Magyar a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că cei doi lideri s-ar putea întâlni joi la summitul Consiliului European de la Bruxelles. 

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