Cei doi lideri au vizitat Liceul „Lajos Kossuth” din Berehove, oraș situat în regiunea Transcarpatia, în vestul Ucrainei, aproape de granița cu Ungaria. Pe lângă discuțiile cu profesorii și elevii, Zelenski și Magyar au intrat pe terenul de sport și au jucat volei împreună cu copiii.

Președintele ucrainean a relatat experiența într-un mesaj publicat pe Facebook, în care a mulțumit participanților pentru partida de volei și a evidențiat importanța cooperării dintre cele două țări.



Zelenski și Magyar, pe terenul de volei alături de elevi

Vizita celor doi lideri a inclus atât întâlniri cu reprezentanții comunității școlare, cât și activități sportive, într-o atmosferă diferită de cea a întrevederilor politice obișnuite.

„Mulțumiri ambelor echipe pentru un meci grozav!”, a transmis Volodimir Zelenski, la finalul vizitei.

Șeful statului ucrainean a subliniat că, în ciuda războiului, instituția de învățământ continuă să se modernizeze, iar elevii beneficiază de condiții pentru educație și activități sportive.

Sălile de clasă sunt renovate, iar profesorii își continuă activitatea pentru a le oferi copiilor posibilitatea de a învăța și de a se dezvolta.

Peste 500 de elevi învață la liceul cu predare în limba maghiară

Liceul „Lajos Kossuth” are o istorie de peste un secol și găzduiește în prezent peste 500 de elevi, inclusiv copii care studiază în clase incluzive.

Predarea se desfășoară în limba maghiară, însă elevii învață și ucraineana și engleza.

Zelenski a prezentat instituția drept un exemplu al respectului față de drepturile lingvistice și culturale ale comunităților minoritare.

Președintele ucrainean a amintit că și în capitala Ungariei, Budapesta, funcționează o școală în care copiii ucraineni pot studia în limba maternă.

Mesaj despre respectul reciproc în relațiile dintre Ucraina și Ungaria

Vizita are și o semnificație diplomatică, în contextul în care drepturile minorităților naționale și educația în limba maternă reprezintă subiecte importante în relațiile dintre Kiev și Budapesta.

Regiunea Transcarpatia, în care se află orașul Berehove, găzduiește o comunitate maghiară importantă, iar situația învățământului destinat acesteia a generat în trecut divergențe între cele două state.

„Acest tip de respect reciproc este important pentru relațiile noastre și trebuie să reprezinte fundamentul întregii noastre cooperări”, a transmis Zelenski.

În mesajul său, liderul ucrainean le-a mulțumit profesorilor pentru eforturile depuse în condițiile războiului, dar și elevilor care au participat la partida de volei.

Momentul sportiv a oferit astfel o imagine mai puțin obișnuită a întâlnirii dintre cei doi lideri, pe fondul discuțiilor despre educație, minorități și cooperarea bilaterală.