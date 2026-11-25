Avertismentul a fost emis de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, care a subliniat caracterul tot mai extins și sistematic al încălcărilor comise în Gaza și Cisiordania. Oficialul a vorbit și despre politicile promovate de decidenții israelieni, dar și despre retorica virulentă din societatea israeliană împotriva comunității palestiniene.

„Sunt extrem de îngrijorat de caracterul tot mai răspândit și sistematic al încălcărilor comise atât în ​​Cisiordania, cât și în Gaza. Reprezentanți ai guvernului israelian, de la cel mai înalt nivel, au conturat în mod repetat politici de anexare, epurare etnică și pedeapsă colectivă în Cisiordania. La nivelul întregii societăți, incitarea la ură și comiterea unor încălcări care ar putea constitui crime abominabile, crime de război, crime împotriva umanității, ba chiar genocid, au atins cote alarmante.”, se arată în comunicatul de presă, citat de AFP.

Situația din Fâșia Gaza și extinderea coloniilor din Cisiordania

În ceea ce privește situația din Fâșia Gaza, Înaltul Comisar a arătat că majoritatea celor 2,1 milioane de locuitori trăiesc strămutați în corturi sau adăposturi improvizate și a evidențiat atacurile repetate ale armatei israeliene, în ciuda armistițiului încheiat în octombrie 2025.

Înaltul Comisar al ONU a atras atenția și asupra extinderii coloniilor israeliene în Cisiordania și a denunțat măsurile discriminatorii împotriva palestinienilor.

„Așezările ilegale se extind în Cisiordania și au loc eforturi sistematice și violente de a înlocui comunitățile palestiniene cu coloniști israelieni pentru fragmenta într-un mod care subminează orice perspectivă de creare viitoare a unui stat palestinian teritorial. Palestinienii continuă să fie deținuți în mod arbitrar, supuși torturii și relelor tratamente, precum și expuși unui sistem de justiție cu două niveluri.”, a spus oficialul.

În încheiere, Volker Türk a reiterat necesitatea desfășurării unor „anchete independente” pentru ca cei responsabili de aceste fapte să fie trași la răspundere.

„Toate statele au obligația de a acționa acum pentru a preveni alte crime atroce împotriva palestinienilor”, a mai spus oficialul.