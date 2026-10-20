În lipsă de fonduri, Agenția ONU pentru Alimentație reduce ajutorul acordat palestinienilor din Gaza și din Cisiordania

Carl Skau, șeful interimar al Programului Alimentar Mondial (PAM), al ONU a îndemnat comunitatea internațională să ofere 450 de milioane de dolari, astfel încât agenția să poată restabili asistența redusă și să ofere mese calde și pachete cu alimente în Gaza și Cisiordania în următoarele șase luni, potrivit AP.

Din cauza lipsei de bani, numărul persoanelor care primesc asistență a fost redus luna aceasta de la 1,6 milioane la 1,1 milioane în Gaza și de la 400.000 la 200.000 în Cisiordania, a spus el.

Skau, care tocmai vizitase ambele teritorii, a declarat corespondenților ONU într-un briefing video din Ierusalim că viața în Gaza rămâne „absolut brutală” și incredibil de periculoasă, echipele ONU înregistrând aproximativ 50 de atacuri pe zi în ultima săptămână.

Cu toate acestea, el a spus că, de la încetarea focului din octombrie anul trecut dintre Israel și Hamas, „am reușit să combatem foametea”. Însă, aproximativ 1,4 milioane de oameni – sau 67% din populație – se confruntă încă cu „insuficiență alimentară acută la niveluri de criză sau chiar mai grave”, aproximativ 200.000 dintre aceștia necesitând ajutor alimentar imediat pentru a preveni moartea din cauza foametei, potrivit PAM.

O criză a foametei

Skau a declarat că PAM va acorda acum prioritate alimentelor celor mai nevoiași – bolnavii, mamele și copiii expuși riscului de malnutriție și persoanele aflate cel mai aproape de „linia galbenă” care desparte locurile unde rămân forțele israeliene și unde pot trăi palestinienii.

Adăugând la dificultăți, armata israeliană a oprit săptămâna trecută transportul de bunuri comerciale, inclusiv alimente, în Gaza. Luni, a anunțat că va relua coordonarea intrării camioanelor comerciale în Gaza, dar a avertizat că viitoarele rapoarte despre comercianți care plătesc taxe către Hamas vor duce la revocarea licențelor acestora.

În Cisiordania, a spus Skau, escaladarea atacurilor coloniștilor israelieni a transformat ceea ce era odinioară o criză a drepturilor omului și a protecției „într-o criză a foametei, deoarece insecuritatea alimentară s-a dublat în ultimii trei ani”. El a spus că aproape un milion de palestinieni au acum nevoie de asistență alimentară.