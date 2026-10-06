Acuzații grave la o agenție ONU: un fost director spune că și-a pierdut postul după un raport despre foametea din Gaza

Benjamin Davis, care a lucrat timp de 26 de ani în cadrul agenției ONU, a contestat oficial decizia și solicită să fie repus în funcție.

Davis, în vârstă de 62 de ani, cu cetățenie spaniolă și americană, a condus divizia FAO pentru transformare rurală și egalitate de gen. Contractul său nu a mai fost prelungit, iar fostul oficial susține că decizia are legătură cu activitățile desfășurate în cadrul organizației pe tema situației umanitare din Gaza, relatează The Guardian.

Raport despre foametea din Gaza, retras ulterior de pe site

Potrivit lui Davis, conducerea organizației l-ar fi criticat anterior în legătură cu un document publicat de echipa sa în mai 2025. Materialul analiza nivelul foametei din Gaza inclusiv din perspectiva dreptului internațional umanitar.

Documentul susținea că situația din Fâșia Gaza reflecta o încălcare gravă a dreptului la hrană și o obstrucționare ilegală a asistenței umanitare. Câteva săptămâni mai târziu, materialul a fost eliminat de pe site-ul FAO, la solicitarea conducerii organizației, potrivit relatării.

Davis a coordonat ulterior, în septembrie 2025, un seminar pe aceeași temă. Evenimentul a determinat o plângere din partea misiunii israeliene pe lângă FAO și alte organizații internaționale cu sediul la Roma.

Fostul oficial a participat și la momente de reculegere organizate săptămânal de angajați ai FAO în memoria persoanelor despre care participanții afirmau că au murit de foame în Gaza.

Davis susține că documentul, seminarul și momentele de reculegere fuseseră aprobate de conducerea FAO și că, la momentul respectiv, nu i s-a comunicat că acestea ar încălca regulile de conduită ale organizației.

Directorul general al FAO: „Nu vă vom permite să jucați aici jocul drepturilor omului”

Directorul general al FAO, Qu Dongyu, nu l-a nominalizat pe Davis în declarațiile publice citate de The Guardian, dar a făcut referire la concedierea unui oficial de rang înalt și a avertizat că ar putea urma și alte măsuri împotriva angajaților pe care îi consideră implicați în activism politic.

„Nu vă vom permite să jucați aici jocul drepturilor omului. Desigur, drepturile omului sunt foarte importante, dar există o agenție pentru drepturile omului la Geneva. Dacă vreți să vă ocupați de drepturile omului, mergeți acolo”, a declarat Qu.

Directorul general a adăugat că atunci când unii oficiali de rang înalt „joacă jocuri politice” îi concediază și a sugerat că ar putea recurge la noi asemenea măsuri în ultimul său an de mandat.

Davis a afirmat că declarațiile au provocat consternare în rândul unor angajați ai agenției.

„Chiar mai mult decât amenințarea privind concedierea oamenilor, ceea ce a spus despre drepturile omului cred că i-a șocat cu adevărat pe oameni, pentru că subminează fundamentele motivului pentru care suntem aici, practic, sau motivul pentru care FAO face parte din Organizația Națiunilor Unite și motivul pentru care Organizația Națiunilor Unite există”, a declarat fostul oficial.

FAO a invocat obligațiile unui funcționar internațional

Scrisoarea prin care Davis a fost informat că nu îi va fi reînnoit contractul arată că directorul general nu mai avea încredere în capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile în maniera cerută unui înalt funcționar internațional.

În document au fost invocate prevederi ale codului de conduită privind „onestitatea, sinceritatea, imparțialitatea și incoruptibilitatea”, precum și limitele referitoare la exprimarea publică a opiniilor personale asupra unor subiecte controversate.

Davis respinge însă interpretarea conducerii organizației.

„Tăcerea în fața suferinței și nedreptății nu este neutralitate, este complicitate”, a scris acesta în răspunsul său.

Fostul oficial a susținut, de asemenea, că împiedicarea unei discuții despre foametea palestinienilor afectează reputația FAO și legitimitatea mandatului instituției.

Incident cu un diplomat israelian la Roma

Un alt episod invocat în contextul disputei s-ar fi produs pe 23 octombrie 2025, în timpul unuia dintre momentele de reculegere organizate în parcarea FAO.

Potrivit unui raport întocmit atunci de un martor din cadrul organizației, o femeie care s-a identificat drept reprezentant al Israelului ar fi fotografiat angajații prezenți la acțiune și ar fi întrebat dacă astfel de evenimente sunt permise.

După ce i s-ar fi spus că nu poate face fotografii, femeia s-ar fi adresat serviciului de securitate al FAO, reclamând că este hărțuită. Ambasada Israelului la Roma nu a comentat relatarea.

Davis a părăsit sediul FAO din Roma săptămâna trecută, după 26 de ani în cadrul organizației. Imagini de la plecarea sa arată angajați care îl aplaudă.

Fostul oficial a anunțat că a depus o contestație formală, precizând că demersul său este unul de principiu și nu urmărește în primul rând obținerea unor despăgubiri. El solicită reintegrarea și retragerea acuzațiilor formulate împotriva sa.