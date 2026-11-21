Abbas Araqchi a spus pentru ziarul de stat Iran că Teheranul urmărește „un acord care să garanteze că nu va mai exista un nou război“.

El a precizat că Iranul vrea garanții că Washingtonul este serios în privința negocierilor, înainte de a merge mai departe, și a adăugat că Teheranul a discutat cu mediatorii despre forma și natura unor măsuri de consolidare a încrederii, potrivit Reuters.

Iran: „Se poate ajunge la o înțelegere echitabilă”

Araqchi a spus că printre liniile roșii ale Iranului se numără păstrarea uraniului îmbogățit în țară, dar a afirmat că se poate ajunge la „o soluție echitabilă“.

„Vor să încheie o înțelegere, dar nu vor să încheie una care să fie acceptabilă pentru mine“, a declarat Trump vineri, la conferința de presă ce a urmat Trilateralei de la Shenzhen.

Scurt context

Declarațiile vin în contextul în care eforturile diplomatice continuă, pentru a pune capăt unui conflict care a destabilizat Orientul Mijlociu, a perturbat transporturile maritime, a majorat prețurile globale la energie și a atras state din întreaga regiune.

SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, ceea ce a determinat Teheranul să lovească Israelul și statele din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Oficiali din Qatar și Iran s-au întâlnit marți, în discuții menite să „apropie perspectivele și să reducă distanța dintre propunerile prezentate pe teren“, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului.