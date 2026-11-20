Două rachete balistice au lovit parcarea unui restaurant frecventat din centrul orașului, a declarat Oleksandr Vilkul, șeful Consiliului de Apărare din Krivoi Rog, citat de Kyiv Independent.

După prima lovitură, același loc a fost atacat din nou cu drone Shahed, într-un atac de tip „double-tap“.

Potrivit lui Vilkul, atacul a vizat deliberat salvatori, personal medical și angajați ai serviciilor comunale.

23 de blocuri și un spital au fost avariate

Băiatul de 7 ani a fost internat în stare gravă și a murit la spital, din cauza unui traumatism cranian. Dintre cei 42 de răniți, patru sunt copii, iar 27 de persoane se află în spital în stare gravă.

Potrivit informațiilor preliminare, 23 de blocuri, un spital și mai multe imobile comerciale au fost avariate.

Ministrul de Interne, Ivan Vykhivskyi, a precizat că rachetele au lovit restaurantul într-un moment în care în interior se aflau familii cu copii, angajați și o echipă medicală de urgență, sosită în urma unui apel.

Al doilea atac în aceeași zi

Este al doilea atac rusesc asupra orașului în aceeași zi.

Mai devreme, o lovitură a vizat o importantă unitate de infrastructură, a indicat Vilkul.

Atacul are loc după un asalt aerian de amploare asupra Ucrainei, în care șapte oameni au murit la Kiev și alți 17 au fost răniți.

Krivoi Rog se află în regiunea Dnipropetrovsk, la aproximativ 138 de kilometri sud-vest de orașul Dnipro.