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Cinci persoane, printre care un copil, au fost rănite într-un nou atac asupra Kievului. O grădiniță și mai multe blocuri au fost avariate

Un nou atac rusesc asupra Kievului a dus la rănirea a cinci persoane, printre care și un copil. O grădiniță și mai multe blocuri au fost avariate sau distruse parțial, iar mai multe incendii au izbucnit în cartierul Solomianskyi.
Cinci persoane, printre care un copil, au fost rănite într-un nou atac asupra Kievului. O grădiniță și mai multe blocuri au fost avariate
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 08:04, Știri externe
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Mai multe valuri de rachete balistice rusești au lovit Kievul vineri noaptea.

Potrivit The Kyiv Independent, atacul a venit la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un alt atac la scară largă asupra infrastructurii.

Cel puțin cinci persoane au fost rănite în orașul Kiev, alături de o altă victimă în regiunea înconjurătoare, potrivit autorităților.

Printre victime se numără o fată de 14 ani, iar alte două persoane au fost spitalizate, a declarat primarul Kievușui, Vitali Klitschko.

Podul Nord, crucial al Kievului, a fost de asemenea avariat în urma atacului rusesc și este în prezent închis.

Forțele Aeriene au raportat că cel puțin șase rachete au fost lansate asupra orașului în decurs de câteva minute, cu puțin timp înainte de ora 23:00.

Klitschko a raportat explozii în suburbii și a avertizat că Rusia atacă instalațiile de infrastructură cu rachete balistice.

Ulterior, primarul a raportat pagube la o clădire rezidențială cu cinci etaje din cartierul Solomianskyi al orașului și geamuri sparte la o altă clădire cu cinci etaje, într-o locație nespecificată. Serviciile de urgență au fost trimise în ambele locuri, potrivit sursei citate.

Un incendiu a izbucnit și la o clădire nerezidențială din districtul Solomianskyi, a anunțat Administrația Militară a orașului Kiev . O grădiniță din același district a fost, de asemenea, avariată.

Mai multe explozii au avut loc la ora 3:04 dimineața, urmate de rachete balistice care vizau Kievul la ora 3:30 dimineața.

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