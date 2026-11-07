Război psihologic. Alertele cu bombă de la Otopeni fac parte dintr-un război psihologic, spun experții citați de presa italiană

„Suntem în fața unei tentative de agresiune hibridă și de război psihologic”, a declarat vineri ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, despre alertele cu bombă care au lovit traficul aerian european, relatează presa italiană.

„Nu poate fi o întâmplare că se produc atâtea episoade exact la fel, cu același modus operandi, în toată Europa”, a spus el la televiziunea publică TVE.

Noul val de vineri a venit după ziua de joi, când alte zeci de zboruri primiseră amenințări false. Au fost vizate curse spre și dinspre Bulgaria, Cehia, Franța, Italia, Ungaria, Cipru, România, Marea Britanie și Portugalia. Toate avioanele au aterizat în siguranță.

„Se seamănă panică pentru influența politica”

Generalul Vincenzo Camporini, fost șef al Statului Major al Apărării din Italia, crede că scopul este destabilizarea.

„Se seamănă zâzanie și panică pentru a orienta viitoarea competiție politică. Europa este în dificultate, dacă te legi de ea, poți obține avantaje”, a explicat el. Despre o eventuală implicare a Rusiei, generalul a spus că astfel de situații „sunt privite cu mult favor în Rusia”.

Expertul în securitate cibernetică Pierluigi Paganini a declarat pentru agenția ANSA că este vorba de „Psyops”, operațiuni psihologice care urmăresc să insufle frică și neîncredere în instituții. El se așteaptă ca, după alertele cu bombă, să fie vizate sisteme industriale, semafoare sau contoare de electricitate.

Revendicarea și reacția Europei

Financial Times a primit un e-mail, trimis mai multor redacții, în care expeditorul se prezintă drept unul dintre liderii grupului responsabil. „Foarte curând vom arunca în aer avioanele, navele de croazieră, stațiile de metrou și trenurile voastre”, se arată în mesaj. Autenticitatea revendicării nu a fost verificată.

În Irlanda, alerte false au vizat și televiziunea publică RTÉ, Virgin Media, Newstalk și Irish Independent. Dublinul găzduiește pe 12 și 13 noiembrie un summit al liderilor UE. Comisia Europeană a anunțat că tratează amenințările „foarte serios”.

Premierul italian Giorgia Meloni a spus că episoadele „trebuie să îngrijoreze” și arată că „astăzi, sub atac sunt infrastructurile civile”.

Ce s-a întâmplat în România

Joi, un avion Wizz Air pe ruta Milano–București, cu 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului, a fost verificat pe Aeroportul Henri Coandă după o amenințare cu bombă. În aceeași zi a fost vizat și zborul Air Serbia Belgrad–București.

Vineri, alerta a vizat o cursă TAROM Praga–București, cu 102 pasageri la bord. SRI a anunțat că, prin Brigada Antiteroristă, a făcut verificările, că amenințările nu s-au confirmat și că nu au fost găsite explozibili.