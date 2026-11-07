20 de milioane de dolari pentru secretele Iranului. SUA caută informații despre obiective nucleare, echipamente, cercetători și deplasările acestora

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat sâmbătă că programul „Recompense pentru Justiție” (Rewards for Justice), administrat de Departamentul de Stat, oferă o recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru informații despre programul nuclear al Iranului.

Oferta include și posibilitatea relocării informatorilor. SUA caută date despre instalațiile și echipamentele nucleare, personalul asociat, inclusiv membrii comunității științifice, precum și despre deplasarea oricăruia dintre elementele menționate.

SUA invocă riscul îmbogățirii uraniului la 90%

Pentru a explica oferta, Departamentul de Stat al SUA invocă datele AIEA din 2025, potrivit cărora Iranul îmbogățește uraniu la o puritate de 60%. Autoritățile americane susțin că nivelul este apropiat de cel necesar pentru fabricarea armelor nucleare.

Autoritățile americane susțin că Iranul este singurul stat care nu deține arme nucleare, dar produce uraniu îmbogățit la o asemenea concentrație. Acestea menționează și estimările unor experți potrivit cărora stocul de uraniu iranian ar putea fi suficient pentru fabricarea mai multor arme nucleare, dacă ar fi îmbogățit suplimentar.

Washingtonul mai susține că AIEA a pierdut posibilitatea de a monitoriza în permanență producția și stocurile Iranului de componente precum centrifugele, ca urmare a nerespectării de către Teheran a obligațiilor față de agenție.

Trump susține că programul nuclear iranian a fost distrus

Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că atacurile americane au distrus practic programul nuclear iranian.

Vineri seară, la West Palm Beach, în Florida, Trump a declarat că intervenția militară americană a împiedicat Iranul să obțină arme nucleare.

„Dacă nu am fi lovit Iranul, Israelul nu ar mai exista astăzi”, a spus președintele american, adăugând că, dacă Teheranul ar fi avut arme nucleare, le-ar fi folosit și ar fi distrus Orientul Mijlociu.

Totuși, la începutul săptămânii, Trump a menționat printre țintele vizate de SUA și așa-numitul Pickaxe Mountain, din centrul Iranului, despre care Washingtonul suspectează că adăpostește o instalație nucleară. Teheranul neagă această acuzație.

În același timp, Trump a precizat că Iranul dorește să ajungă la un acord pentru încheierea războiului. „Discutăm cu ei acum. Vor foarte mult să încheie un acord”, a spus liderul de la Casa Albă.

Oameni de știință iranieni, printre țintele atacurilor americane și israeliene

Printre țintele operațiunilor militare americane și israeliene împotriva programului nuclear iranian s-au numărat și oameni de știință.

În prima zi a războiului dintre SUA, Israel și Iran, pe 28 februarie 2026, au fost uciși doi cercetători iranieni implicați în dezvoltarea tehnologiilor nucleare, biologice și chimice.

În iunie 2025, la începutul războiului dintre Israel și Iran, autoritățile iraniene au anunțat moartea a șase cercetători din domeniul nuclear. Ulterior, armata israeliană a confirmat că nouă oameni de știință au fost uciși în atacurile inițiale.

O investigație publicată în martie 2026 de revista The New Yorker a dezvăluit că CIA a desfășurat o operațiune clandestină, denumită „Brain Drain”, prin care încerca să recruteze cercetători iranieni și să-i convingă să părăsească țara.

Potrivit investigației, oamenilor de știință li se ofereau posibilitatea de a se stabili în Occident și protecție pentru familiile lor. Informațiile furnizate de cei care au acceptat să colaboreze au fost utilizate la pregătirea unor operațiuni împotriva programului nuclear iranian.