Iranul amenință cu un război fără limite geografice dacă va fi atacat din nou de SUA și Israel. Avertisment și pentru Europa

Liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a transmis un avertisment direct Statelor Unite și Israelului, cerând comandanților militari să pregătească un răspuns care să nu fie limitat la teritoriul iranian sau la o anumită regiune.

„Fiecare nivel și tip de amenințare trebuie întâmpinat cu un răspuns imediat și eficient, fără limitări geografice”, a transmis Khamenei, potrivit unui comunicat publicat pe canalul său oficial de Telegram și citat de Reuters.

Mesajul a fost adresat conducerii Gardienilor Revoluției, armatei regulate și Statului Major General, în contextul informațiilor potrivit cărora Statele Unite și Israelul iau în calcul o nouă campanie de bombardamente împotriva Iranului.

Potrivit Financial Times, liderul iranian a cerut inclusiv extinderea listei de posibile ținte, astfel încât aceasta să cuprindă interese economice, financiare și strategice americane și israeliene aflate în raza de acțiune a forțelor iraniene.

SUA nu exclud noi bombardamente. Marco Rubio: Trump preferă diplomația

În paralel cu avertismentele iraniene, administrația americană încearcă să mențină deschisă posibilitatea unei soluții negociate, fără să renunțe la opțiunea militară.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, la Atlanta, unde a participat la reuniunea miniștrilor de Externe din G20, că președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie privind lansarea unor noi atacuri asupra Iranului.

„Putem atinge obiective militare dacă dorim. El nu a luat o decizie”, a declarat Rubio, precizând că administrația americană preferă rezolvarea conflictului pe cale diplomatică.

Șeful diplomației americane a avertizat însă că Iranul amenință navele comerciale și infrastructura energetică a statelor vecine, ceea ce reprezintă un pericol pentru aprovizionarea internațională cu petrol și gaze.

Tensiunile sunt amplificate de apropierea alegerilor legislative americane din 3 noiembrie. Potrivit Reuters, în capitalele din Golf există temeri că Washingtonul ar putea relua operațiunile militare după încheierea scrutinului.

Negocieri intense prin Qatar. Strâmtoarea Ormuz, în centrul disputei

În timp ce liderii militari schimbă amenințări, diplomații încearcă să împiedice izbucnirea unei noi faze a războiului.

Negociatori iranieni s-au întâlnit sâmbătă, la Doha, cu mediatorii din Qatar, după mai bine de 12 ore de discuții desfășurate vineri la Teheran, potrivit Reuters.

Discuțiile sunt coordonate prin contacte regulate cu Washingtonul și urmăresc identificarea unei formule de încetare a ostilităților.

Un punct central al negocierilor este redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate.

Iranul solicită ridicarea blocadei americane asupra porturilor sale, relaxarea sancțiunilor petroliere și acceptarea unui mecanism de tranzit maritim asupra căruia Teheranul să păstreze un rol de control.

Vicepreședintele american JD Vance a transmis recent o scrisoare autorităților iraniene, în care ar fi abordat inclusiv reluarea negocierilor și problema programului nuclear.

Potrivit Reuters, Qatarul a propus un mecanism de șapte zile pentru restabilirea încrederii între părți, dar autoritățile iraniene l-au considerat insuficient.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a confirmat că Teheranul analizează mesajul american și continuă discuțiile prin intermediari.

Petroliere atacate și amenințarea minelor marine

Criza diplomatică este însoțită de incidente maritime repetate în Strâmtoarea Ormuz.

Televiziunea de stat iraniană a susținut vineri că cel puțin șase petroliere au fost avariate în ultimele zile după ce ar fi lovit mine marine pe trasee considerate neautorizate de autoritățile de la Teheran. Printre nave s-ar afla și un petrolier de mare capacitate, care transporta aproximativ două milioane de barili de țiței.

Separat, organizația britanică United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a raportat un incident în care o ambarcațiune de mici dimensiuni a atașat două dispozitive explozive de coca unui petrolier, în apropierea peninsulei Musandam, din Oman.

Explozia a provocat un incendiu în compartimentul motoarelor și a imobilizat temporar nava.

Potrivit datelor UKMTO citate de Al Jazeera, în 7 zile au fost înregistrate 155 de tranzituri de intrare și 122 de ieșire prin Strâmtoarea Ormuz, un nivel cu aproximativ 70% sub cel anterior războiului.

Reducerea puternică a traficului maritim afectează exporturile energetice din Golf și pune presiune asupra companiilor de transport, asigurătorilor și cumpărătorilor de petrol.

Avertisment pentru Europa: „Liniile roșii țin de trecut”

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a reacționat după declarațiile cancelarului german Friedrich Merz, potrivit căruia costurile războiului pentru Europa au depășit 100 de miliarde de euro în ultimele opt luni.

Araghchi a avertizat că un nou conflict ar putea produce pagube mult mai mari și a transmis că „liniile roșii țin de trecut”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia, a declarat că eventualele noi atacuri americane ar putea extinde războiul asupra unei zone geografice considerabil mai mari.