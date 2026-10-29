Trei petroliere au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz / SUA dezmint capturarea unei drone

Televiziunea de stat iraniană a relatat că trei petroliere au lovit mine și au luat foc în ultimele 24 de ore, în timp ce încercau să iasă din Strâmtoarea Ormuz pe o rută considerată neautorizată. Informația, atribuită Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, nu precizează identitatea navelor și nici dacă au existat victime, relatează AP.

Marina iraniană susține că echipajele au dezactivat sistemele radar și de navigație și au ignorat avertismentele autorităților.

Abandonate în coasta sudică

Potrivit aceleiași surse, navele avariate au fost abandonate în apropierea coastei sudice a strâmtorii.

Associated Press precizează că nu a putut verifica independent aceste informații.

Dezinformări și manipulări în presa iraniană

Tot joi, armata americană a respins afirmația Iranului potrivit căreia forțele iraniene ar fi capturat o dronă de supraveghere americană de tip MQM-170 Outlaw.

Televiziunea iraniană susținuse că Gardienii Revoluției au preluat controlul aparatului printr-o operațiune de război electronic și l-au adus pe teritoriul iranian.

Comandamentul Central al SUA a calificat informația drept falsă.

Separat, o sursă iraniană din domeniul securității a declarat că Teheranul a primit un mesaj de la vicepreședintele american JD Vance, transmis secretarului Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei.

Conținutul mesajului nu a fost făcut public, iar Iranul nu anunțase un răspuns.

Cel puțin 13 morți în Yemen, după un atac atribuit Arabiei Saudite

În Yemen, cel puțin 13 persoane, majoritatea femei și copii, ar fi murit joi într-un atac aerian atribuit Arabiei Saudite, în provincia Taiz din vestul țării. Informația provine de la Ministerul Sănătății controlat de rebelii houthi preluată de AP.

Coaliția condusă de Arabia Saudită nu a oferit un comentariu imediat.

Violențele au loc în apropierea orașului Taiz, al treilea ca mărime din Yemen, pe care rebelii houthi l-ar fi încercuit complet de la începutul lunii octombrie.

Guvernatorul provinciei, Nabil Shamsan, a avertizat asupra unei crize umanitare grave.

Potrivit acestuia, aprovizionarea cu gaz pentru gătit a fost blocată, iar spitalele au aproape epuizat rezervele de oxigen.

Human Rights Watch a avertizat că folosirea înfometării ca metodă de război ar putea constitui o crimă de război.

Programul Alimentar Mondial a transmis că nu poate ajunge la peste 600.000 de persoane din Taiz care depind de ajutor umanitar.

În paralel, agenția oficială de presă saudită a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat două rachete balistice lansate de rebelii houthi spre capitala Riad.