Putin amenință Europa cu războiul: „Suntem pregătiți, dar nu ne dorim asta” / „Nu vor exista învingători”

„Suntem pregătiți pentru un război cu Europa, dar nu ne dorim asta. În ceea ce-i privește pe ceilalți, dacă cineva își dorește un asemenea lucru, să se pregătească”, a spus Putin.

Președintele rus a susținut că Occidentul nu și-a atins obiectivul de a provoca o înfrângere strategică Rusiei, potrivit Sky News.

El a afirmat că un asemenea rezultat este puțin probabil până în 2030 și a lansat un avertisment cu privire la consecințele unei confruntări directe.

„Dacă lucrurile merg prea departe, nu vor exista câștigători”, a declarat liderul de la Kremlin.

Putin invocă Strâmtoarea Baltică și riscul unei noi crize

În aceeași intervenție, Putin a afirmat că Rusia nu dorește ca Marea Baltică să ajungă într-o situație similară celei din Strâmtoarea Ormuz.

Referirea vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, unde blocarea acestei rute maritime a provocat temeri privind aprovizionarea cu combustibil și creșterea prețurilor la energie.

Declarația liderului rus ridică noi semne de întrebare cu privire la securitatea rutelor maritime din apropierea teritoriului NATO și la riscul unei escaladări în regiunea baltică.

Relațiile dintre Rusia și statele NATO sunt tot mai încordate

Avertismentul lui Putin apare într-un moment în care mai multe state occidentale își exprimă îngrijorarea față de presupusele operațiuni hibride ale Moscovei.

Germania și-a ridicat recent nivelul de evaluare a riscului unui război cu Rusia la a doua cea mai înaltă treaptă, potrivit informațiilor prezentate de publicația britanică The Sun.

În Marea Britanie, autoritățile investighează mai multe incidente suspectate că ar avea legătură cu Rusia.

Printre acestea se numără incendierea unei locuințe și a unei mașini asociate fostului premier Keir Starmer, precum și presupuse activități de spionaj desfășurate de nave de pescuit în apropierea cablurilor submarine britanice.

Totodată, drone și avioane de luptă rusești au provocat alerte în spațiul aerian al unor state NATO, inclusiv Letonia și Estonia.

În Letonia, avioane franceze au fost ridicate de la sol pentru a intercepta o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării.

Atac rusesc asupra Ucrainei, în timpul summitului Rusia-Africa

Declarațiile lui Putin vin și după un atac rusesc asupra unei gări din Ucraina, în urma căruia, potrivit sursei citate, au murit 14 persoane. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat ofensiva drept „îngrozitoare” și a cerut Statelor Unite și statelor europene să reacționeze.

Atacul a avut loc după o lovitură de amploare lansată de Ucraina asupra capitalei ruse, în timpul summitului la care Moscova a găzduit delegații din 48 de țări și 22 de șefi de stat africani.

Evenimentul a reprezentat și o ocazie pentru Kremlin de a demonstra că Rusia păstrează relații cu numeroși parteneri internaționali, în pofida războiului declanșat împotriva Ucrainei și a izolării impuse de o parte a comunității occidentale.