Nicușor Dan avertizează că Rusia încearcă să extindă războiul din Ucraina: „Vor să provoace alte țări europene”. Ce spune despre Articolul 5 NATO

Nicușor Dan a fost întrebat dacă este de acord cu cancelarul german Friedrich Merz, care consideră că Europa subestimează amenințarea reprezentată de Rusia.

„Sunt pe deplin de acord cu cancelarul Merz. De obicei suntem de acord în cadrul Consiliului European”, a răspuns președintele României la întrebarea Bloomberg.

Șeful statului a explicat că amenințarea Rusiei depășește războiul convențional din Ucraina și include o serie de acțiuni îndreptate împotriva societăților europene.

„Avem războiul din Ucraina, agresiunea rusă și efectele colaterale, precum dronele care cad pe teritoriul nostru. Dar, pe de altă parte, vedem întregul război hibrid pe care rușii îl desfășoară împotriva tuturor țărilor europene, prin atacuri cibernetice, sabotaje și dezinformare. Și, bineînțeles, acest lucru afectează societățile noastre”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut că statele europene nu au fost suficient pregătite pentru această amenințare.

„Ca să fiu sincer, nu am fost pregătiți pentru un asemenea război hibrid”, a adăugat el.

Nicușor Dan: Atacurile asupra navelor din Marea Neagră nu sunt accidentale

Întrebat despre incursiunile dronelor în spațiul românesc și despre atacurile din apropierea coastelor României și Bulgariei, Nicușor Dan a făcut o distincție între incidentele produse la frontiera dunăreană și cele din Marea Neagră.

El a explicat că, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, dronele au început să pătrundă pe teritoriul României ca urmare a atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

În acele situații, unele aparate puteau ajunge accidental pe teritoriul românesc, după devierea de la țintele inițiale.

În schimb, atacurile asupra navelor din Marea Neagră au un caracter diferit, potrivit președintelui.

„Dar acum, în Marea Neagră, nu este un incident. Pentru ca o dronă să lovească o navă, nava trebuie să fie țintită, pentru că spațiul este foarte mare”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că atacurile fac parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei.

„Imaginea de ansamblu este că Rusia încearcă să escaladeze acest război din Ucraina, încercând să provoace celelalte țări europene”, a afirmat președintele.

România a cerut sprijin suplimentar de la NATO pentru a combate dronele

Nicușor Dan a explicat că România a comandat mai multe capabilități militare prin programul european SAFE, însă livrarea acestora necesită timp.

Până la sosirea echipamentelor, autoritățile române au solicitat aliaților NATO sprijin temporar pentru consolidarea apărării.

Președintele a precizat că aceeași strategie a fost utilizată și în trecut, atunci când România s-a confruntat cu incidentele provocate de dronele care ajungeau în apropierea frontierei dunărene.

„Am comandat numeroase capabilități în cadrul programului european SAFE. Între timp, le-am cerut aliaților noștri anumite echipamente temporare. Unii dintre ei ne-au ajutat. Și acum facem același lucru”, a explicat Nicușor Dan.

El a anunțat că subiectul a fost discutat inclusiv la o reuniune NATO desfășurată săptămâna trecută.

„Am solicitat din nou anumite capabilități temporare în cadrul NATO și am obținut sprijin”, a declarat președintele.

Bloomberg: 164 de atacuri în apropierea frontierei și 112 misiuni de ridicare a avioanelor de luptă. Ce spune Nicușor Dan despre Articolul 5

Jurnaliștii Bloomberg i-au prezentat președintelui o serie de date furnizate de autoritățile române privind incidentele de securitate produse de la începutul războiului din Ucraina.

Potrivit cifrelor invocate în interviu, au fost raportate 164 de atacuri în apropierea frontierei României, iar avioanele de luptă au fost ridicate de la sol în 112 situații.

Jurnaliștii au menționat și 54 de cazuri de pătrundere neautorizată, șase drone doborâte și 81 de incidente cu drone sau fragmente identificate după cădere.

În acest context, Nicușor Dan a fost întrebat în ce moment asemenea incidente ar putea determina aplicarea Articolului 5 al Tratatului NATO, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac armat asupra unui stat membru.

Președintele nu a indicat un prag concret și a insistat asupra necesității evitării escaladării.

„Rușii încearcă să escaladeze situația pentru a provoca toate țările europene. Iar punctul meu de vedere este că nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare”, a răspuns Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că România continuă consultările în cadrul NATO și că acestea pot avea loc mai frecvent atunci când situația o impune.

„Am devenit mai bine echipați pentru a răspunde acestei provocări și trebuie să rămânem calmi și să ne pregătim mai bine pentru lunile și anii următori”, a adăugat el.

„Nu vrem să escaladăm. Vrem să doborâm dronele care ajung pe teritoriul nostru”

Nicușor Dan a subliniat că România intenționează să răspundă amenințărilor militare fără să provoace o confruntare directă cu Rusia.

„Nu vrem să escaladăm, vrem să rămânem calmi și să doborâm dronele care ajung pe teritoriul nostru sau în apele noastre teritoriale”, a afirmat președintele.

El a insistat că întărirea capacităților defensive trebuie să fie însoțită de continuarea sprijinului pentru Ucraina.

„Și, bineînțeles, să continuăm să sprijinim Ucraina”, a completat șeful statului.

Atacurile cu drone din Marea Neagră au determinat România să accelereze investițiile în apărare

Declarațiile președintelui vin pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea apelor teritoriale ale României și Bulgariei.

În ultimele două săptămâni cel puțin șapte nave comerciale au fost vizate de atacuri în regiune, iar aproximativ 30 de marinari au fost declarați morți sau dispăruți.

Incidentele au determinat România să accelereze dezvoltarea sistemelor de supraveghere maritimă și a mijloacelor de combatere a minelor și dronelor.

În același timp, NATO a anunțat întărirea capacităților de apărare în regiunea Mării Negre, inclusiv prin suplimentarea mijloacelor de patrulare și supraveghere.

România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE, destinat investițiilor în domeniul apărării, inclusiv achizițiilor de echipamente și dezvoltării unor capacități militare.