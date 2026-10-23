Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Răspunsul președintelui

Nicușor Dan a fost întrebat dacă România ia în calcul renegocierea sau anularea contractului cu Starlink, compania de comunicații prin satelit deținută de SpaceX, după problemele semnalate de autoritățile ucrainene.

Jurnaliștii Bloomberg, ce au realizat interviul cu șeful statului, au invocat controversele din Statele Unite privind responsabilitatea pentru restricționarea accesului Ucrainei la serviciile de comunicații prin satelit, în care au fost menționați Elon Musk, administrația Trump și Pentagonul.

Problemele au apărut pe 13 octombrie, când autoritățile ucrainene au constatat că unele terminale Starlink și Starshield, versiunea destinată utilizării militare, nu mai funcționau corespunzător la viteze ridicate.

Restricțiile au afectat capacitatea armatei ucrainene de a utiliza drone interceptoare împotriva atacurilor rusești, dar și alte operațiuni militare bazate pe comunicații prin satelit.

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat că limitările nu par să fie provocate de probleme tehnice, ci reprezintă o decizie deliberată. El a explicat că autoritățile ucrainene au testat echipamentele în state ale Uniunii Europene, unde acestea funcționau la viteze mai mari, în timp ce restricțiile apăreau la intrarea pe teritoriul Ucrainei.

Răspunsul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat că România nu intenționează să renunțe la contractul cu Starlink, în ciuda controverselor.

Președintele a respins posibilitatea unei asemenea măsuri, explicând că acordul României cu Starlink este respectat de ambele părți.

„Nu. Contractul pe care îl avem este respectat de ambele părți”, a răspuns Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că nu deține toate explicațiile tehnice privind situația din Ucraina și responsabilitatea pentru restricțiile semnalate.

„Nu am un răspuns tehnic despre ceea ce s-a întâmplat între Ucraina, Elon Musk și administrația americană. Dar, în ceea ce privește România, toate lucrurile sunt în regulă”, a declarat președintele.

Ce contracte are România cu Starlink. Ministerul Apărării a făcut achiziții de milioane de lei

România colaborează de mai mulți ani cu SpaceX, compania lui Elon Musk care operează rețeaua Starlink, atât în domeniul comunicațiilor prin satelit, cât și pentru dezvoltarea unor tehnologii care pot crește capacitatea acestor rețele.

În octombrie 2026, Ministerul Apărării Naționale a atribuit contracte pentru servicii și echipamente de comunicații prin satelit de tip Starlink sau echivalent.

Colaborarea dintre România și compania americană are însă o istorie mai lungă. În vara anului 2024, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Ministerul Apărării și SpaceX au efectuat în România un test tehnologic în premieră mondială.

Experimentul a urmărit să demonstreze că sateliții Starlink pot funcționa la o capacitate mai mare fără să interfereze cu rețelele tradiționale de comunicații prin satelit.

Potrivit ANCOM, testele au vizat posibilitatea creșterii de aproximativ opt ori a capacității rețelei în zona experimentală, comparativ cu limitele tehnice aplicabile la acel moment.

În aprilie 2025, autoritățile române au anunțat rezultate favorabile și sprijin pentru revizuirea reglementărilor internaționale privind comunicațiile prin satelit. Guvernul condus atunci de Marcel Ciolacu a salutat parteneriatul cu SpaceX.

Separat, Starlink Internet Services Limited deținea deja licență de utilizare a unor frecvențe radio în România, potrivit raportului anual ANCOM pentru 2024.

Nicușor Dan, despre presiunile lui Trump asupra Ucrainei: Europenii trebuie să contribuie mai mult

În cadrul interviului, Nicușor Dan a fost întrebat și despre presiunile administrației americane pentru ca Ucraina să accepte un acord de pace cu Rusia.

Președintele României a recunoscut rolul important al sprijinului american de la începutul invaziei ruse, dar a arătat că securitatea Ucrainei privește în primul rând Europa.

„A existat un sprijin american pentru Ucraina încă de la începutul acestui război. În al doilea rând, aceasta este, evident, mai mult o problemă europeană decât una americană. Prin urmare, este logic ca europenii să contribuie financiar mai mult la sprijinirea Ucrainei”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că încheierea războiului este în interesul tuturor statelor, inclusiv din perspectiva consecințelor economice internaționale.

Totuși, el a insistat că negocierile trebuie să țină cont de poziția Kievului.

„Ucraina trebuie să fie parte a negocierilor”

Întrebat dacă soarta Ucrainei ar putea fi decisă în cadrul unor negocieri între Statele Unite, Rusia și China, fără acordul Kievului, președintele României a respins explicit această posibilitate.

„Nu. În ceea ce privește Ucraina și încheierea războiului, Ucraina trebuie să fie parte a negocierilor”, a declarat Nicușor Dan.

El a amintit că autoritățile ucrainene și-au exprimat în repetate rânduri disponibilitatea pentru negocieri reale de pace.

În schimb, președintele României s-a declarat sceptic în privința intențiilor Moscovei.

„Nu am sentimentul că Rusia dorește cu adevărat încheierea acestui război în acest moment”, a afirmat Nicușor Dan.

Se poate încheia războiul în timpul mandatului lui Donald Trump?

Jurnaliștii Bloomberg l-au întrebat pe președintele României dacă Donald Trump își dorește cu adevărat încheierea războiului.

Nicușor Dan a răspuns afirmativ, dar a subliniat că voința liderului american nu este suficientă pentru obținerea unui acord.

„Cred că da. Dar întrebarea este că, atunci când sunt implicate mai multe părți, toate trebuie să ajungă la un acord. Nu știu cât de departe suntem de acel moment”, a explicat președintele.

Întrebat ulterior dacă războiul s-ar putea încheia înainte de sfârșitul mandatului lui Donald Trump, Nicușor Dan și-a exprimat speranța într-o soluție rapidă, fără să avanseze un termen.

„Sper că da. Sper că războiul se va încheia curând. Dar cele două părți trebuie să ajungă la un acord și nu văd că acest război se va încheia în acest moment”, a declarat șeful statului.