România, realeasă în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru al nouălea mandat consecutiv. Rusia nu a obținut un loc

Potrivit acestuia, România a obținut un nou mandat după o campanie diplomatică desfășurată la nivel internațional. Pavel Popescu a mai afirmat că Rusia nu a fost aleasă în Consiliul ITU, la fel ca în 2022, când votul a avut loc la București.

„Consiliul ITU este organul care guvernează Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și stabilește prioritățile globale în telecomunicații și digital, de la standarde și conectivitate până la securitate și inteligență artificială”, a explicat oficialul.

Pavel Popescu a mulțumit premierului Luca Niculescu, ministrului Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, și ministrului MEDAT, Daniel Zamfir, pentru implicarea în susținerea candidaturii României. Acesta a felicitat și echipa ANCOM pentru rezultatul obținut.

Ce este Consiliul ITU

Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor este format din 48 de state membre și asigură conducerea organizației în perioada dintre conferințele plenipotențiare. Acesta analizează principalele politici din domeniul telecomunicațiilor și urmărește aplicarea strategiei organizației.

Alegerea noilor membri pentru mandatul 2027–2030 are loc în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor ITU 2026, organizată în perioada 9–27 noiembrie, la Doha, în Qatar.