Scandal între liberali pe tema banilor publici. Ioana Dogioiu îl acuză pe Pavel Popescu că „minte cum respiră”. Vicepreședintele ANCOM: Candidatura este a României, nu a unei persoane

Pavel Popescu, replică pentru Ioana Dogioiu în scandalul banilor pentru candidatura României la Consiliul ITU: „Candidatura este a României, nu a unei persoane!”

Pavel Popescu, i-a răspuns duminică, pe Facebook, Ioanei Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului condus de Ilie Bolojan, după ce aceasta l-a acuzat că „minte cum respiră” în legătură cu finanțarea pentru candidatura la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

„Dovada supremă că minciuna pare a fi fost standard obligatoriu pentru a intra în echipa de consiliere a domnului Ilie Bolojan este următoarea: Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, vestita doamnă Ioana Dogioiu, care înjura de zor parteneriatul cu SUA, insultând conducerea Americii, continuă dezinformarea, susținând că nu România, ci subsemnatul, adică eu, aș candida la o poziție în Consiliul ITU”, a scris Pavel Popescu.

„Mai scriu odată pentru toată lumea și pentru toată presa, care sper să preia în final măcar informația din documentele oficiale: ANCOM a propus alocarea sumei de 860.000 de lei, din bugetul PROPRIU, fără impact în bugetul Guvernului, pentru susținerea candidaturii României (obținerea celui de-al nouălea mandat consecutiv) la Consiliul ITU. Candidatura este a ROMÂNIEI, nu a unei persoane!”, a transmis vicepreședintele ANCOM.

El a scris că România poate fi reprezentată în Consiliul ITU de oficiali delegați din ANCOM și din Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, de ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

„Cei doi miniștri deținători ai portofoliilor din MEDAT sunt și ei invitați la eveniment și fac eforturi continue pentru sprijinul candidaturii, alături de Ministerul de Externe”, a scris el.

De asemenea, la evenimentul din Qatar privind susținerea candidaturii României au fost invitați, ca în anii precedenți, și președinții celor două comisii parlamentare de profil: Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și Comisia pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială din Senat.

Este vorba despre deputatul USR Radu Mihaiu și senatorul USR Ciprian Rus. Potrivit lui Popescu, Ciprian Rus și alți patru senatori au confirmat deja participarea la eveniment.

„La evenimentul de câteva zile de la Geneva, de anul trecut, atunci când România și-a anunțat candidatura pentru mandatul propus spre obținere în Qatar (al nouălea), a participat și Radu Miruţă (USR), care atunci era Președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților.

Îi rog pe cei patru foști/actuali președinți/miniștri ai comisilor din Parlament (Radu Mihaiu, Ciprian Rus, Radu Miruță, Oana Țoiu) să confirme atât cifrele expuse în această postare, invitațiile și participarea lor din trecut la evenimentele de susținere a candidaturii României pentru un loc în Consiliul ITU și confirmarea că această candidatură reprezintă un obiectiv de țară strategic și nu o candidatură pentru o anumită persoană, obiectiv susținut prin efortul comun al mai multor ministere și instituții din statul român. ANCOM este instituția care plătește fondurile.”, a scris acesta.

Știrea inițială

Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului condus de Ilie Bolojan, îl acuză pe Pavel Popescu, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), că „minte cum respiră”.

Potrivit acesteia, Pavel Popescu este nemulțumit că, în ultima ședință de Guvern condusă de Ilie Bolojan, nu a fost aprobată finanțarea pentru candidatura sa la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, iar finanțarea pentru participarea României la Summitul Francofoniei ar fi fost aprobată.

Ioana Dogioiu susține însă că hotărârea privind participarea României la Summitul Francofoniei a fost adoptată pe 11 septembrie, nu în ultima ședință a fostului Guvern.

Ea îl acuză pe vicepreședintele ANCOM că dorea 860.000 de lei din bani publici pentru un eveniment cu 1.000 de persoane, program artistic și cadouri de protocol, în schimbul unui loc în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, pentru un mandat de patru ani.

„Minciuna are picioare scurte, dar uneori se şi naşte fără ele. Supărat că şi-a ratat pohta ce a pohtit din bani publici, dl Pavel Popescu, şeful nesinecurist al ANCOM, minte cum respiră. Nu că ar fi prima dată. Care-i pricina dlui Popescu? Dorea dânsul ca Guvernul să aprobe prin HG plata din bani publici a 860 de mii de lei pe o chermeză pentru 1000 de persoane, cu program artistic şi cadouri de protocol ca să capete dl Popescu un loc pentru patru ani în Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Premierul Ilie Bolojan a dispus scoaterea acestei HG, împinsă strategic pe agenda ultimei şedinţe de Guvern. O poate valida dl premier Niculescu, dacă e aşa de bună pentru ţară”, a scris duminică, pe Facebook, Ioana Dogioiu.

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului afirmă în scris că înțelege nemulțumirea lui Pavel Popescu, dar nu și acuzațiile pe care le consideră false.

Ea a făcut referire la o postare în care acesta ar fi susținut că, în aceeași ședință de Guvern, au fost aprobați 340.000 de euro pentru summitul la care Dacian Cioloș și-ar susține candidatura pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Susţine domnia sa, într-o postare furibundă, că în aceeaşi şedinţă de Guvern ar fi fost aprobaţi 340 de mii de euro pentru summitul unde Dacian Cioloş şi-ar susţine candidatura la funcţia de Secretar General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (…) Hotărârea de Guvern privind participarea la Summitul francofoniei a fost adoptată în 11 septembrie, nicidecum în ultima şedinţă a fostului guvern”, a transmis Dogioiu.

Aceasta a mai precizat că, la ședința din 11 septembrie, premierul Ilie Bolojan a redus la jumătate suma cerută inițial de Ministerul Culturii, de la 1,96 milioane de lei la 980.000 de lei.

„Banii nu sunt alocaţi pentru chermeze, cadouri sau vreo candidatură, ci pentru participarea la Village de la Francophonie (Satul Francofoniei) în marja celei de-a XX-a ediţii a Summitului Francofoniei. Mai precis, suma este destinată pavilionului României, inclusiv deplasarea acolo a unor artişti români. Banii sunt gestionaţi de ARTEXIM, instituţie care organizează inclusiv Festivalul Internaţional George Enescu”, a mai transmis Dogioiu.

Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, l-a acuzat pe fostul premier Ilie Bolojan, lider al PNL, partid din care a făcut parte și el, că a sabotat în mod intenționat eforturile diplomatice depuse în ultimul an pentru candidatura României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU/UIT).

Acesta susține că Bolojan a retras în ultimul moment proiectul de hotărâre de Guvern de pe ordinea de zi a ultimei ședințe pe care a condus-o, după ce ar fi prezentat o realitate falsă.

Vicepreședintele ANCOM a spus că decizia ar fi fost cauzată de incapacitatea lui Bolojan de a înțelege cât contează aceasta poziție pentru România, de „o ură viscerală pentru autorităţile de reglementare” și de superficialitatea cu care fostul premier și consilierii săi ar fi analizat proiectul de HG.