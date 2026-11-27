Verónica Alejandra Acosta, din Villa Mercedes, provincia argentiniană San Luis, își verifica contul în așteptarea unui transfer pentru copii. Pe ecran a apărut însă o sumă exorbitantă: 510 milioane de pesos argentinieni, echivalentul a aproximativ 400.000 de euro, scrie Il Messaggero.

Femeia nu a avut nicio îndoială cu privire la natura evenimentului. „Am găsit acei bani și, având nevoie disperată de ei, m-am dus să fac cumpărături și mi-am ajutat familia. Am crezut că era un dar de la Dumnezeu”, a povestit ea ulterior.

Cumpărături, casa renovată și 66 de transferuri bancare către rude și prieteni

Femeia a început să cheltuiască cu generozitate. A cumpărat electrocasnice, materiale pentru renovarea locuinței sale și o mașină. A făcut apoi 66 de transferuri bancare în favoarea prietenilor, rudelor și cunoștințelor aflate în dificultate.

Banii proveneau însă dintr-o eroare contabilă a administrației provinciale din San Luis.

Povestea a luat o întorsătură dramatică în doar câteva ore. Femeia, încă neștiind că banii proveneau din fonduri publice, a început să bănuiască adevărul abia când fosta cumnată i-a trimis un articol care vorbea despre un transfer bancar uriaș al guvernului, făcut din greșeală.

„În timp ce citea articolul, poliția a bătut la ușa ei”, a declarat avocatul ei, Hernán Echevarría.

Pentru anchetatori, utilizarea masivă a banilor nu este un simplu act de naivitate. Instanța a dispus măsuri fulgerătoare: contul curent a fost închis imediat, a avut loc o percheziție la locuința femeii și i-au fost confiscate toate bunurile cumpărate, inclusiv telefoanele mobile ale copiilor minori.

„Nu știam că era vorba de fonduri publice. Nu am acționat niciodată cu rea-credință”, s-a apărat Acosta.

Cinci persoane anchetate și cauțiuni uriașe: bătălia juridică

În ciuda justificărilor oferite, magistratura a deschis un dosar penal, formulând acuzații împotriva a cinci persoane, printre care se numără femeia și unii dintre cei mai apropiați membri ai familiei care au beneficiat de transferuri.

Ironia sorții este că funcționarul public responsabil de greșeala colosală a depus o plângere.

Femeia așteaptă acum decizia judecătorului. „Sunt iniștită pentru că știu că nu am vrut niciodată să fac rău nimănui”.