Kieu Minh Phuong, un comerciant de ceramică în vârstă de 40 de ani, își caută pisica dispărută într-o piață de la periferia capitalei Hanoi. Printre cuștile înghesuite cu pisici, câini, iepuri și cocoși, speră să o recunoască pe Dom, pe care a crescut-o de când era pui, arată un reportaj Reuters. Pisica are nouă ani și nu mai dispăruse niciodată. În noaptea în care a pierdut-o, mai mulți vecini au rămas fără animale de companie. „Există șanse mari ca Dom să fi fost furată”, spune bărbatul, care a auzit despre proprietari ce și-au recuperat animalele din asemenea piețe.

Peste 2.700 de pisici furate de o singură rețea

În octombrie, poliția din Ho Chi Minh City a arestat 12 persoane suspectate că au furat 2.700 de pisici pentru a le vinde în industria cărnii. În aprilie, alți cinci suspecți au fost reținuți la Hanoi, într-un dosar privind dispariția a peste 300 de pisici. Potrivit autorităților, hoții acționează în special noaptea. Se deplasează pe motociclete și folosesc saci, bandă adezivă și dispozitive electrice improvizate pentru a captura animalele. Prețurile explică de ce furturile continuă. Un câine viu se vinde cu aproximativ 1,50 dolari pe kilogram, în timp ce pentru o pisică se pot obține aproape cinci dolari pe kilogram.

Đẹp mặt chưa

Một nhóm người Việt ở Đài Loan bị bắt khi đang mua bán 25kg thịt chó.

Làm thịt và tiêu thụ thịt chó mèo là phạm pháp ở Đài Loan https://t.co/gpka72aBRA — Bông (@itsszema) November 27, 2026

În Vietnam, furtul animalelor este infracțiune, dar comercializarea și consumul cărnii de câine sau pisică sunt legale. Comercianții trebuie să poată dovedi proveniența animalelor. Totuși, trei dintre cei cinci vânzători intervievați de Reuters într-o piață din Hanoi au recunoscut că nu știau de unde provin animalele pe care le comercializează.

Milioane de câini și pisici ajung anual în industria cărnii

Consumul de carne de câine și pisică are o tradiție îndelungată în Vietnam. Există inclusiv credința că aceste preparate aduc noroc sau sporesc vitalitatea. Un șofer de camion în vârstă de 50 de ani povestește că o masă cu carne de pisică pentru șase persoane costă aproximativ 23 de dolari. El spune că obiceiul este întâlnit mai ales în generația sa și în rândul persoanelor mai în vârstă.

Nu există statistici oficiale privind dimensiunea actuală a pieței. Organizația pentru protecția animalelor Four Paws International estima, într-un raport din 2020, că peste cinci milioane de câini și un milion de pisici erau sacrificați anual în Vietnam. Între timp, consumul a început să scadă, iar tot mai mulți tineri consideră animalele de companie membri ai familiei.

Tran Huu Thanh, un fost proprietar de restaurant în vârstă de 70 de ani, și-a închis afacerea cu preparate din carne de câine în 2019, după ce numărul clienților a scăzut considerabil. Autoritățile din Hanoi încearcă să accelereze această schimbare. Un program lansat anul trecut oferă pregătire profesională comercianților care renunță la vânzarea cărnii de câine și pisică. Până acum, 28 de afaceri și-au schimbat activitatea.

Un adăpost cu 1.400 de animale nu mai are bani pentru noi salvări

La cel mai mare centru de salvare a câinilor și pisicilor abandonate sau furate din Hanoi, voluntarii primesc uneori informații despre transporturi de animale care urmează să ajungă la abatoare. Angajații încearcă să le salveze cumpărându-le înainte de sacrificare, chiar dacă trebuie să plătească mai mult decât ar obține comercianții din vânzarea cărnii. Centrul SNNC adăpostește însă deja aproximativ 1.400 de animale, iar lipsa fondurilor a obligat organizația să reducă numărul intervențiilor.

Pentru Kieu Minh Phuong, căutarea continuă. A trecut o lună de când Dom a dispărut, iar bărbatul urmărește în continuare anunțurile online în care sunt publicate fotografii ale animalelor, uneori însoțite de cereri de bani pentru returnarea lor. „Dom era sprijinul meu emoțional”, spune el. „Casa este goală fără ea.”