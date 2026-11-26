Biletul câștigător a fost jucat la o agenție din orașul Lehliu-Gară, județul Călărași.

Potrivit unui comunicat transmis de Loteria Română, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost adjudecat în urma tragerii organizate joi, 26 noiembrie.

Biletul norocos a fost înregistrat la agenția loto 40-009 din Lehliu-Gară, județul Călărași, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49.

Pentru participarea la tragere, câștigătorul a plătit 16,50 lei, obținând un premiu de peste 3 milioane de lei.

Al cincilea premiu de categoria I câștigat în 2026

Loteria Română precizează că acesta este al cincilea câștig de categoria I înregistrat la Loto 6/49 de la începutul anului 2026.

Precedentul mare premiu fusese câștigat cu doar două săptămâni înainte, la tragerea din 12 noiembrie 2026.

Atunci, valoarea premiului de categoria I a fost de 5.226.582,80 de lei, sumă mai mare decât cea adjudecată la extragerea de joi.

Astfel, în luna noiembrie au fost înregistrate două câștiguri de categoria I la Loto 6/49, la interval de 14 zile.

Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru revendicarea premiului

Potrivit regulamentului Loteriei Române, persoana care deține biletul câștigător trebuie să solicite plata premiului în termen de 90 de zile de la data tragerii.

Termenul începe să curgă din 26 noiembrie, data la care a fost organizată extragerea.