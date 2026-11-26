Studiul, publicat în prestigioasa revistă Nature, a identificat 207 gene asociate cu înălțimea și a scos la iveală 17 gene ale căror variante pot avea efecte deosebit de puternice asupra creșterii.

Cercetarea oferă noi indicii despre mecanismele genetice care determină înălțimea și ar putea contribui, în viitor, la îmbunătățirea diagnosticării și dezvoltării unor tratamente pentru anumite afecțiuni care afectează creșterea, inclusiv unele forme de nanism.

Potrivit cercetătorilor, aproximativ 80-90% din diferențele de înălțime dintre adulți sunt explicate de factorii genetici. Deși influența genelor comune asupra staturii a fost studiată pe larg, efectele variantelor genetice rare au rămas mai puțin cunoscute.

Analiza a scos la iveală 207 gene

Echipa coordonată de cercetători de la Regeneron Genetics Center a analizat datele genetice a 1.450.633 de adulți, proveniți din 12 grupuri de participanți la cercetare. Specialiștii s-au concentrat asupra regiunilor ADN-ului care conțin informațiile necesare producerii proteinelor, urmărind să identifice modificările genetice asociate cu diferențele de înălțime.

Rezultatele au evidențiat 207 gene asociate cu statura. Variantele rare identificate în aceste gene au fost legate, în medie, de diferențe de aproximativ doi centimetri în înălțime.

Cercetătorii au identificat însă și 17 gene ale căror variante pot avea efecte mult mai mari. Aceste modificări genetice pot împiedica producerea unor proteine funcționale, afectând mecanismele biologice implicate în dezvoltarea organismului.

Persoanele care prezentau astfel de variante genetice erau, în medie, cu aproximativ nouă centimetri mai înalte sau mai scunde decât cele care nu le aveau.

O genă asociată cu o scădere de 17 centimetri, alta cu o creștere de 11 centimetri

Cele mai spectaculoase rezultate au fost asociate cu două gene: ACAN și FBN1.

O modificare a genei ACAN a fost asociată cu o reducere a înălțimii de aproximativ 16,6 centimetri, în timp ce o variantă a genei FBN1 a fost legată de o creștere de aproximativ 11,1 centimetri.

Efectele acestor variante genetice sunt de peste 50 de ori mai mari decât influența medie a variantelor genetice comune asociate cu înălțimea.

În total, peste 700 de persoane din grupul analizat în prima etapă a cercetării prezentau cel puțin una dintre variantele rare cu efect puternic identificate în cele 17 gene.

„Ne-am aștepta ca variantele genetice rare care perturbă funcționarea genelor să aibă efecte mai mari decât variantele comune, însă amploarea unora dintre aceste efecte este deosebit de surprinzătoare”, a explicat Andrew Wood, genetician statistician la Universitatea din Exeter, Marea Britanie.

Descoperirea ar putea ajuta la diagnosticarea unor forme de nanism

Rezultatele ar putea avea implicații importante pentru medicină, în special în identificarea cauzelor genetice ale unor tulburări de creștere.

Potrivit lui Adam Locke, genetician statistician la Regeneron Genetics Center, unele dintre genele identificate au efecte asupra înălțimii comparabile sau chiar mai mari decât cele asociate genelor deja cunoscute pentru anumite afecțiuni ereditare.

O mai bună înțelegere a acestor mecanisme ar putea îmbunătăți testarea genetică și diagnosticarea pacienților care prezintă tulburări de creștere, inclusiv anumite forme de nanism, precum acondroplazia.

Cercetătorii au observat că genele identificate sunt implicate în mai multe procese biologice esențiale: semnalizarea factorilor de creștere, organizarea matricei extracelulare, care oferă susținere celulelor, și reglarea proceselor prin care informația genetică este transformată în ARN.

Totuși, mecanismele prin care unele dintre aceste gene influențează exact dezvoltarea organismului nu sunt încă pe deplin cunoscute.

Genele explică aproximativ 80% din diferențele de înălțime

Statura umană este una dintre caracteristicile cel mai puternic influențate de moștenirea genetică. Cercetările anterioare identificaseră deja mii de variante genetice comune asociate cu înălțimea, însă fiecare dintre acestea avea, în general, un efect individual redus.

Un studiu din 2022, realizat pe milioane de variante genetice, identificase peste 12.000 de modificări care contribuiau împreună la aproximativ 40% din variația înălțimii în populațiile de origine europeană.

Noua cercetare completează aceste rezultate prin identificarea unor variante rare, cu efecte individuale mult mai puternice.

Cu toate acestea, deoarece variantele genetice rare sunt purtate de foarte puține persoane, contribuția lor la diferențele de înălțime la nivelul întregii populații este limitată.

Cercetătorii consideră că analiza lor reprezintă un pas important spre înțelegerea completă a rolului eredității în determinarea staturii.