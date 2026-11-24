Cercetătorii au analizat creierele a 302 persoane și au descoperit diferențe între persoanele diagnosticate cu tulburare de stres posttraumatic (PTSD), cele cu depresie și cele fără afecțiuni psihice cunoscute.

Studiul, publicat în revista științifică Cell Reports, a folosit probe de țesut cerebral recoltate după moartea participanților. Dintre cele 302 persoane analizate, 101 aveau un diagnostic de stres posttraumatic, alte 101 sufereau de depresie, iar 100 nu aveau diagnostice de afecțiuni psihice.

Cercetătorii au urmărit în special modificările chimice care apar la nivelul ADN-ului. Acestea pot influența activitatea genelor, fără să schimbe informația genetică propriu-zisă. Cu alte cuvinte, experiențele trăite pot influența modul în care funcționează anumite gene, fără să modifice codul genetic al unei persoane.

Ce se schimbă în creier după o traumă

Echipa de cercetători a analizat trei zone importante ale creierului: amigdala, hipocampul și cortexul prefrontal.

Amigdala este implicată în reacțiile de frică și în procesarea emoțiilor, hipocampul are un rol important în formarea și păstrarea amintirilor, iar cortexul prefrontal contribuie la luarea deciziilor și controlul comportamentului.

Rezultatele au arătat că persoanele cu stres posttraumatic prezentau modificări ale activității ADN-ului în patru regiuni din cortexul prefrontal, comparativ cu persoanele fără afecțiuni psihice. Cercetătorii nu au identificat aceleași diferențe în amigdala și hipocampul.

Una dintre genele asociate acestor modificări nu fusese legată anterior de stresul posttraumatic, deși are un rol important în procesele de memorare.

O altă descoperire a vizat celulele care protejează fibrele nervoase și ajută la transmiterea informațiilor între neuroni. Acestea se numesc oligodendrocite, iar cercetătorii au observat că numărul lor era semnificativ mai mic în amigdala persoanelor diagnosticate cu PTSD.

Contează și momentul în care a avut loc trauma

Studiul a scos la iveală diferențe și în funcție de vârsta la care oamenii au trecut prin experiențele traumatizante.

În cazul a 58 de persoane care au suferit traume la vârsta adultă, cercetătorii au observat un număr mai redus de oligodendrocite în toate cele trei regiuni ale creierului analizate. Modificarea a fost prezentă indiferent dacă persoanele respective aveau sau nu un diagnostic de afecțiune psihică.

Același lucru nu a fost observat în cazul celor 97 de persoane care trecuseră prin experiențe traumatizante în copilărie.

Frances Champagne, cercetătoare în domeniul epigeneticii comportamentale la Universitatea Texas din Austin și una dintre autoarele studiului, a explicat că reducerea acestor celule pare să fie legată în special de traumele trăite la vârsta adultă.

Rezultatele sugerează că momentul în care are loc o experiență traumatică ar putea influența felul în care reacționează creierul, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mecanismele din spatele acestor diferențe.

Cercetătorii au descoperit diferențe și între femei și bărbați

O altă observație importantă a fost că femeile diagnosticate cu stres posttraumatic prezentau anumite modificări chimice ale ADN-ului care nu au fost identificate în același fel la bărbați.

Aceste diferențe au fost observate în special în cazul genelor implicate în reacțiile inflamatorii ale organismului și în producerea energiei la nivelul celulelor.

Cercetătoarea Frances Champagne consideră că rezultatele ar putea indica faptul că stresul posttraumatic se manifestă diferit la nivel molecular în cazul femeilor și al bărbaților.

Studiul a mai arătat că modificările asociate stresului posttraumatic nu sunt identice în toate regiunile creierului. În cazul depresiei, cercetătorii au observat un tipar mai asemănător între zonele analizate.

Descoperirile nu înseamnă că trauma provoacă automat aceste modificări

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Analiza a fost realizată pe țesuturi cerebrale recoltate după moartea participanților, astfel că nu se poate stabili cu certitudine dacă modificările observate au provocat apariția stresului posttraumatic sau dacă au apărut în urma acestuia.

De asemenea, studiul nu demonstrează că aceste schimbări sunt permanente și nici nu oferă, în acest moment, o metodă nouă de diagnostic sau un tratament pentru această afecțiune.

Următoarele cercetări vor încerca să clarifice de ce aceste modificări apar diferit de la o persoană la alta și dacă descoperirile ar putea ajuta la dezvoltarea unor tratamente adaptate fiecărui pacient.

Stresul posttraumatic poate apărea după experiențe extrem de dificile, precum accidente grave, violență sau alte evenimente care pun în pericol viața unei persoane. Printre manifestările sale se numără retrăirea evenimentului prin amintiri intruzive sau coșmaruri, anxietatea și starea persistentă de alertă.