Nervul vag, „butonul ascuns” al organismului care ar putea reduce anxietatea și stresul

Cercetătorii analizează în prezent posibilitatea ca stimularea nervului vag să contribuie la reglarea reacțiilor organismului la stres și la ameliorarea unor probleme de sănătate mintală și fizică. Una dintre tehnologiile dezvoltate în acest domeniu este Nurosym, un dispozitiv purtabil care se fixează pe ureche și transmite impulsuri electrice de intensitate redusă, scrie BBC Science Focus.

Ce este nervul vag și de ce este atât de important

Denumirea de „vag” provine din limba latină și înseamnă „rătăcitor”, o referire la traseul extins al acestui nerv prin organism.

Nervul vag pornește din trunchiul cerebral și ajunge la mai multe organe interne, inclusiv la inimă, plămâni și tractul digestiv. Este cel mai lung nerv cranian și contribuie la reglarea unor funcții automate esențiale pentru organism.

O mare parte dintre fibrele sale transmit informații de la organe către creier, oferindu-i acestuia date despre starea organismului. Alte fibre participă la reglarea funcțiilor interne, în funcție de informațiile primite.

Legătura dintre nervul vag, stres și relaxare

Nervul vag reprezintă o componentă importantă a sistemului nervos parasimpatic, responsabil de ceea ce este cunoscut drept starea de „odihnă și digestie”.

Acest sistem acționează în sens opus sistemului nervos simpatic, implicat în reacția de tip „luptă sau fugi”, care apare în situații de stres sau pericol. În astfel de momente, ritmul cardiac și respirația se accelerează, iar organismul intră într-o stare de alertă.

După dispariția factorului stresant, sistemul parasimpatic contribuie la revenirea organismului la o stare de echilibru, iar nervul vag are un rol central în acest proces.

Cercetătorii analizează tot mai atent legătura dintre activitatea nervului vag și tulburările de sănătate mintală. Unele studii au identificat asocieri între depresie și alte afecțiuni psihice și modificări ale activității sistemului nervos autonom.

Un indicator urmărit în cercetări este variabilitatea ritmului cardiac (HRV), care măsoară diferențele de timp dintre bătăile inimii. O variabilitate mai mare este asociată, în general, cu o activitate parasimpatică mai pronunțată, în timp ce valorile mai reduse pot fi întâlnite în perioade de stres accentuat.

Ce presupune stimularea nervului vag

Stimularea nervului vag, cunoscută sub denumirea de VNS (Vagus Nerve Stimulation), presupune transmiterea unor impulsuri electrice de intensitate redusă pentru activarea acestuia.

Metoda nu este una nouă. Dispozitivele implantabile sunt utilizate de mai multe decenii în tratamentul unor afecțiuni precum epilepsia și, în anumite situații, depresia rezistentă la tratament.

În ultimii ani au apărut și dispozitive neinvazive, care se fixează la nivelul urechii și transmit impulsuri electrice ușoare către ramura auriculară a nervului vag. Utilizatorii pot resimți o ușoară furnicătură sau vibrație.

Cercetările sunt încă în desfășurare, însă unele rezultate sunt promițătoare. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Texas, Dallas, a analizat utilizarea stimulării nervului vag la nouă persoane cu tulburare de stres posttraumatic. După șase luni, participanții au raportat îmbunătățiri importante ale simptomelor.

De asemenea, alte cercetări au indicat posibile beneficii ale stimulării nervului vag în reducerea anxietății. Totuși, numărul redus de participanți din unele studii și necesitatea unor cercetări clinice mai ample nu permit, deocamdată, formularea unor concluzii definitive.

Cum funcționează dispozitivul Nurosym

Unul dintre dispozitivele dezvoltate pentru stimularea neinvazivă a nervului vag este Nurosym, un aparat care se atașează de ureche și transmite impulsuri electrice blânde către ramura auriculară a nervului.

Tehnologia este cunoscută sub numele de neuromodulare vagală auriculară și urmărește stimularea activității sistemului nervos parasimpatic.

Producătorul recomandă utilizarea dispozitivului timp de 30 până la 60 de minute pe zi. Acesta poate fi purtat în timpul unor activități cu intensitate redusă, precum cititul, studiul sau relaxarea înainte de culcare.

Poate stimularea nervului vag să trateze anxietatea?

Interesul oamenilor de știință pentru nervul vag este în creștere, însă specialiștii subliniază că rezultatele obținute până acum trebuie interpretate cu prudență.

Deși unele studii indică efecte promițătoare asupra stresului, anxietății și simptomelor asociate tulburării de stres posttraumatic, sunt necesare studii clinice mai mari și mai riguroase pentru a stabili eficiența și siguranța acestor tehnologii.

Dispozitivele neinvazive de stimulare a nervului vag nu trebuie considerate un înlocuitor al tratamentelor medicale recomandate pentru anxietate, depresie sau alte afecțiuni.