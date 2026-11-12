Energizantele și inima: de ce apar atât de des în raportările de urgență

Un energizant la prânz, un supliment înainte de sală, încă o cafea după-amiaza.

Pentru mulți, așa arată o zi obișnuită.

Însă un studiu prezentat la conferința Scientific Sessions 2026 a American Heart Association îndeamnă la mai multă atenție.

Ce au descoperit cercetătorii

Echipa a trecut prin 28.345 de raportări trimise între 2017 și 2025 la FDA, agenția americană care supraveghează alimentele și suplimentele.

Oricine poate trimite o raportare: pacienți, medici, producători sau simpli consumatori.

Doar 854 dintre ele priveau energizante sau suplimente cu cafeină ori alte stimulente. Celelalte 27.491 priveau produse banale, de la sucuri și smoothie-uri la vitamine, batoane proteice și shake-uri.

Diferența dintre cele două grupuri a fost mare:

stopul cardiac apărea de aproximativ 11 ori mai des în raportările despre stimulente;

infarctul, de aproximativ 4,5 ori mai des

ritmul anormal al inimii și palpitațiile, de aproximativ 4 ori mai des

bătăile rapide ale inimii, durerea în piept și leșinul apăreau de 2 până la 3 ori mai des

Cam 45% dintre raportările cardiace legate de aceste produse priveau adulți între 18 și 34 de ani. Tiparul a fost asemănător la femei și la bărbați.

De ce nu trebuie să te sperie cifra de 11

Sună alarmant, dar cifra nu spune ce pare să spună.

Ea arată cât de des apare stopul cardiac în raportări, nu cât de probabil este el la cine consumă energizante.

Baza de date nu știe câți oameni au băut energizante fără nicio problemă.

Nu știe nici câți au avut probleme și nu au raportat nimic. Fără aceste cifre, riscul real nu poate fi calculat.

Medicul Gregory M. Marcus, de la Universitatea California, San Francisco, a condus declarația științifică a American Heart Association despre cafeină și inimă și nu a luat parte la studiu.

El spune că există motive biologice pentru care legătura ar putea fi reală, dar că studiul nu o dovedește.

Alte lucruri pot fi influențat rezultatele, iar răspunsul cere cercetări noi.

De ce tinerii?

Nimeni nu știe încă.

Tinerii pot consuma pur și simplu mai multe astfel de produse, deci apar mai des în raportări. Contează și felul în care le folosesc, de pildă înainte de un efort intens sau amestecate cu alcool ori cu alte substanțe.

Unii pot avea o boală de inimă pe care încă n-a descoperit-o nimeni.

Cât de multă cafeină e prea multă

Potrivit declarației American Heart Association din 2026, majoritatea adulților poate consuma până la 400 mg de cafeină pe zi fără probleme. Asta înseamnă aproximativ cinci cești de cafea neagră de câte 240 ml.

Problema e că produsele diferă mult. Unele energizante au de până la trei ori mai multă cafeină decât cafeaua filtrată, la aceeași cantitate de lichid.

La unele suplimente pentru antrenament, concentrația depășește de peste 12 ori pe cea din cafea.

„Pentru mulți oameni sănătoși, la consum ocazional, riscul este probabil mic“, a spus Sai Samayamanthula, autorul studiului, student la Medicină în Virginia. Cine le consumă însă regulat poate depăși repede limita zilnică.

Un domeniu cu mai puține reguli

Piața energizantelor s-a mai mult decât dublat în zece ani și a trecut de 20 de miliarde de dolari în 2024.

În SUA, FDA le tratează ca alimente sau suplimente, nu ca medicamente.

Ele nu trec, deci, prin aceleași teste de siguranță înainte de a ajunge pe raft, lângă sucuri și apă.

Ce urmează

Autorii cer o monitorizare mai atentă a acestor produse. Ei le recomandă medicilor să-i întrebe pe pacienții tineri cu palpitații, dureri în piept sau leșinuri dacă beau energizante sau iau suplimente cu stimulente.

Studiul nu acuză nicio marcă anume. Cercetătorii au grupat produsele după ingrediente, nu după producător.