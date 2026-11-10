Tulburările de somn ar putea modifica structura creierului / Ce au descoperit cercetătorii după analiza a 57 de studii

Problemele de somn ar putea avea efecte mult mai profunde decât oboseala resimțită în timpul zilei.

Un studiu publicat în revista științifică Scientific Reports arată că mai multe tulburări de somn sunt asociate cu diferențe în structura unor regiuni cerebrale implicate în concentrare, luarea deciziilor și reglarea emoțiilor.

Pentru a înțelege mai bine legătura dintre somn și creier, cercetătorii de la Florida International University au analizat rezultatele a 57 de studii de imagistică cerebrală realizate pe adulți.

Spre deosebire de cercetările care se concentrează asupra unei singure afecțiuni, noua analiză a comparat mai multe categorii de tulburări de somn, pentru a identifica atât modificările comune, cât și particularitățile fiecăreia.

O regiune importantă a creierului, afectată în mai multe tulburări de somn

Una dintre cele mai importante descoperiri vizează talamusul, o structură cerebrală profundă, esențială pentru procesarea informațiilor și menținerea atenției.

Cercetătorii au identificat diferențe structurale în această regiune atât la persoanele cu disomnii, precum insomnia și apneea de somn, cât și la cele cu parasomnii, categorie care include somnambulismul, coșmarurile recurente și terorile nocturne.

Mai exact, modificările au fost observate în pulvinar, o componentă a talamusului care ajută creierul să selecteze informațiile importante și să controleze atenția.

Aceste descoperiri ar putea explica de ce persoanele care suferă de tulburări de somn întâmpină uneori dificultăți de concentrare, reacționează mai lent, iau mai greu decizii sau fac mai multe greșeli în activitățile de zi cu zi.

Somnambulismul și coșmarurile, asociate cu alte modificări cerebrale

Analiza a evidențiat și diferențe specifice parasomniilor. În cazul persoanelor cu astfel de tulburări, cercetătorii au identificat modificări la nivelul cortexului cingulat posterior, o regiune cerebrală implicată în motivație, luarea deciziilor și reglarea emoțiilor.

Această descoperire ar putea contribui la explicarea unor dificultăți de ordin emoțional și comportamental care pot însoți somnambulismul, coșmarurile recurente și terorile nocturne.

În schimb, cercetătorii nu au identificat un tipar consistent de modificări structurale care să fie specific exclusiv disomniilor, precum insomnia și apneea de somn.

Cercetarea ar putea ajuta la dezvoltarea unor tratamente personalizate

Autorii studiului consideră că identificarea regiunilor cerebrale asociate diferitelor tulburări de somn ar putea contribui, în viitor, la îmbunătățirea metodelor de diagnostic și la dezvoltarea unor tratamente adaptate fiecărui tip de afecțiune.

Cercetările viitoare vor urmări să stabilească mai precis legătura dintre anumite parasomnii și modificările cerebrale, inclusiv în cazul somnambulismului și al tulburării de comportament în somnul REM.

Totuși, există o întrebare importantă la care studiul nu oferă încă un răspuns: dacă tulburările de somn provoacă modificările observate la nivelul creierului sau dacă anumite particularități cerebrale favorizează apariția problemelor de somn.

Cercetătorii nu au stabilit o relație directă de cauzalitate.

Studiul, intitulat „Sleep disorders and structural alterations in brain regions linked with motivation: a neuroimaging meta-analysis”, a fost publicat în 2026 în revista Scientific Reports.