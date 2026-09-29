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Schimbările vocii ar putea fi un semn timpuriu al demenței. Ce au descoperit cercetătorii

Schimbările în calitatea vocii ar putea fi asociate cu un risc mai mare de apariție a problemelor cognitive sau a demenței în anii următori, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Drexel University College of Medicine din Statele Unite. Cercetarea a analizat datele a peste 833.000 de persoane cu vârsta de cel puțin 50 de ani.
Schimbările vocii ar putea fi un semn timpuriu al demenței. Ce au descoperit cercetătorii
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
30 sept. 2026, 00:55, Ştiinţă-Sănătate
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Cercetătorii au urmărit legătura dintre diagnosticul unor tulburări de voce, pierderea auzului sau prezența simultană a celor două probleme și apariția ulterioară a afectării cognitive ori a demenței.

Analiza a inclus 833.417 participanți cu vârsta de 50 de ani și peste, iar cercetătorii au urmărit apariția problemelor cognitive începând de la un an după evaluarea vocii și auzului.

Rezultatele sugerează că persoanele cu tulburări ale vocii ar putea avea un risc mai ridicat de declin cognitiv ulterior. Problemele analizate pot include modificări ale tonalității, volumului sau clarității vocii, potrivit Science Alert.

Robert Sataloff, profesor și președinte al departamentului de la Drexel University College of Medicine, a declarat că cea mai puternică asociere cu demența a fost observată în cazul pacienților care prezentau atât o tulburare de voce, cât și pierdere a auzului.

Tulburările de voce, asociate cu un risc mai mare de demență

Potrivit rezultatelor studiului, participanții care aveau o tulburare de voce, dar nu prezentau pierdere a auzului, au avut un risc cu 58% mai mare de a dezvolta probleme cognitive sau demență, comparativ cu grupurile de control corespunzătoare.

În cazul persoanelor care aveau atât o tulburare de voce, cât și pierdere a auzului, riscul a fost cu 104% mai mare.

Cercetătorii subliniază însă că aceste procente reprezintă comparații cu grupuri de control distincte, fără probleme de voce sau de auz. Atunci când toate persoanele cu tulburări de voce au fost analizate împreună, indiferent dacă aveau sau nu pierdere a auzului, riscul asociat a fost cu 29% mai mare. Pentru pierderea auzului fără tulburări de voce, creșterea riscului a fost de 27%.

Schimbările vocii nu înseamnă că o persoană va dezvolta demență

Cercetătorii atrag atenția că studiul identifică o asociere, nu demonstrează o relație de cauzalitate.

Prin urmare, o persoană care observă modificări ale vocii nu înseamnă automat că va dezvolta demență, boala Alzheimer sau alte probleme cognitive. Studiul nu a separat aceste trei rezultate și nu demonstrează că tulburările de voce provoacă declin cognitiv.

Legătura dintre pierderea auzului și riscul de demență este deja documentată în cercetări anterioare. Noul studiu indică faptul că modificările calității vocii ar putea reprezenta un indicator suplimentar care merită investigat.

Sataloff recomandă ca persoanele care se confruntă cu probleme ale vocii să discute cu un medic otorinolaringolog, care poate decide dacă este necesară și o evaluare cognitivă.

De ce ar putea exista o legătură între voce și demență

Cercetătorii au formulat mai multe ipoteze pentru această asociere. O tulburare de voce poate determina o persoană să vorbească mai puțin, reducând astfel interacțiunile și stimularea cognitivă.

De asemenea, dificultățile de vorbire sau de auz pot determina oamenii să se retragă din activitățile sociale. Cercetările anterioare au asociat implicarea socială cu menținerea sănătății cognitive.

Echipa de cercetare subliniază că tulburările de voce pot fi, în multe cazuri, tratate sau ameliorate. Studiile viitoare ar urma să analizeze dacă anumite tipuri specifice de tulburări de voce sunt mai strâns asociate cu declinul cognitiv și dacă tratarea acestor probleme poate influența riscul pe termen lung.

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