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Analiza unui medic român: Dieta mediteraneană este cel mai bun medicament pentru românii din Italia, dar ascunde capcane

Un medic român a analizat dieta mediteraneană atât de lăudată de concetățenii stabiliți în Italia. Este cel mai bun medicament pentru românii din Diaspora, dar ascunde capcane, a avertizat expertul.
Analiza unui medic român: Dieta mediteraneană este cel mai bun medicament pentru românii din Italia, dar ascunde capcane
Sursă foto: Pexels
Petru Mazilu
10 nov. 2026, 06:12, Social
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Cei mai mulți dintre românii stabiliți în Italia laudă produsele bucătăriei locale pe care le descriu drept sănătoase și plăcute la gust.

La prima vedere, este un vis culinar împlinit, care însă conține capcane, avertizează medicul Alexandru Nechifor.

El spune că între rețetele autentice promovate de nutriționiști și ceea ce ajunge efectiv în farfurie zi de zi, există o diferență care se vede direct pe cântar și în analizele de sânge.

Medicul român enumeră capcanele alimentare și analizează secretele longevității. Continuarea pe Mediafax Italia.

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