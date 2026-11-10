Analiza unui medic român: Dieta mediteraneană este cel mai bun medicament pentru românii din Italia, dar ascunde capcane

Cei mai mulți dintre românii stabiliți în Italia laudă produsele bucătăriei locale pe care le descriu drept sănătoase și plăcute la gust.
La prima vedere, este un vis culinar împlinit, care însă conține capcane, avertizează medicul Alexandru Nechifor.
El spune că între rețetele autentice promovate de nutriționiști și ceea ce ajunge efectiv în farfurie zi de zi, există o diferență care se vede direct pe cântar și în analizele de sânge.
Medicul român enumeră capcanele alimentare și analizează secretele longevității. Continuarea pe Mediafax Italia.