Avertisment. O insulă din Grecia, plină de turiști români, nu este pregătită pentru evacuare în caz de tsunami

Efthymios Lekkas, un seismolog cunoscut, a avertizat că superba insulă grecească, foarte îndrăgită de turiștii români, nu este suficient de pregătită pentru un tsunami. Expertul a vorbit despre necesitatea elaborării unor planuri solide de evacuare, având în vedere că riscul „calculat științific” a fost reevaluat recent.

Expertul a estimat ce zonă a insulei ar fi cea mai afectată de un tsunami

Lekkas a analizat situația din Rethymno, un oraș istoric de coastă din nordul Cretei. În cadrul unei conferințe desfășurate în oraș, el a prezentat concluziile unei evaluări actualizate a riscului seismic, realizată de echipa sa de cercetare.

Expertul a avertizat că două zone ale orașului s-ar confrunta cu dificultăți majore în cazul unei evacuări, dacă un tsunami ar lovi regiunea. Printre acestea se numără partea de est a orașului, o zonă dens populată cu hoteluri.

Totodată, el a menționat că și centrul istoric, cu străzile sale înguste, ar putea crea probleme în cazul unei astfel de situații. Cu toate acestea, specialistul a spus că activitatea seismică din Rethymno nu poate fi comparată cu evenimentele mult mai grave din Asia, unde tsunamiuri devastatoare au lovit țări precum Japonia și Indonezia.

Risc de tsunami și de cutremur în mai multe insule

Margarita Segou, seismolog în cadrul Serviciului Geologic Britanic, a declarat pentru publicația Metro că cele mai credibile date privind coastele Mediteranei provin, în prezent, din „Modelul de Risc de Tsunami din 2018”. Acest instrument științific conține o hartă digitală și un sistem de calcul și estimează probabilitatea și amploarea tsunamiurilor provocate de cutremure în zona Atlanticului de Nord-Est, a Mării Mediterane și a Mării Negre.

Segou crede că estimările pentru Rethymno sunt comparabile cu cele pentru Catania, în Sicilia. În plus, ea avertizează că orașele de coastă situate de-a lungul activului Șanț Elen prezintă, în general, o probabilitate de două până la trei ori mai mare de a fi afectate de astfel de tsunamiuri.

Această zonă „se întinde din vestul Peloponezului până în sudul Cretei și prezintă cel mai ridicat risc de tsunami din regiune”, a explicat ea pentru publicația menționată.