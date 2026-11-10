Papa s-a întâlnit în Argentina cu câțiva supraviețuitori ai abuzurilor comise de clerici

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu cinci supraviețuitori ai abuzurilor sexuale comise de clerici, în cea de-a doua zi a vizitei sale în Argentina.

Întâlnirile private, care au avut loc luni la Buenos Aires, au reprezentat primele dintr-o serie de discuții pe care Papa intenționează să le poarte cu supraviețuitori ai abuzurilor pe parcursul turneului său de 12 zile în America Latină, potrivit Vaticanului citat de Al Jazeera.

„Papa a discutat individual cu fiecare dintre ei, le-a ascultat cuvintele și poveștile dureroase despre experiențele prin care au trecut, precum și propunerile lor pentru consolidarea demersurilor de vindecare în cadrul Bisericii”, a transmis Vaticanul într-un comunicat.

Întâlnirile au avut loc după o slujbă istorică în aer liber, care a reunit aproximativ 2,5 milioane de oameni pe Avenida del Libertador, un bulevard din capitala argentiniană. A fost prima liturghie papală celebrată în Argentina în ultimii aproape 40 de ani.

Papa Leon încearcă să reabiliteze imaginea Bisericii Catolice

Leon, primul papă născut în Statele Unite, s-a întâlnit de mai multe ori cu supraviețuitorii unor abuzuri în timpul vizitelor sale în străinătate. Întâlnirile au scopul de a repara relațiile la nivel global și de a restabili credibilitatea Bisericii Catolice.

Procesele judiciare, cazurile răspândite de abuzuri sexuale și mușamalizările au afectat grav reputația instituției în ultimele trei decenii. Deși cazurile de abuzuri comise de clerici sunt dificil de urmărit la nivel global, o anchetă independentă din 2021 a estimat că, între 1950 și 2020, au existat aproximativ 216.000 de victime ale clericilor din cadrul Bisericii Catolice din Franța.

Cercetări anterioare au arătat că, în Statele Unite, peste 10.600 de persoane au fost victime ale abuzurilor comise de preoți catolici între 1950 și 2002. În Australia au fost înregistrate 6.875 de victime ale clericilor catolici, membrilor ordinelor religioase și angajaților laici ai Bisericii, în perioada 1980–2015, conform unui studiu german din 2019.

Argentina reprezintă a doua etapă a turneului Papei în America de Sud. Turneul include trei țări. Vizita a început în Uruguay și se va încheia în Peru.