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Amenințări cu moartea la adresa Papei Leon înainte de sosirea în Argentina. Un suspect a fost reținut

Serviciul de Informații al Statului din Argentina, cunoscut drept SIDE, a dejucat duminică o amenințare cu moartea la adresa Papei Leon al XIV-lea, chiar înainte de sosirea Suveranului Pontif. Un suspect a fost reținut de autorități.
Amenințări cu moartea la adresa Papei Leon înainte de sosirea în Argentina. Un suspect a fost reținut
Ioana Târziu
08 nov. 2026, 17:38, Știri externe
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Potrivit SIDE, informațiile despre amenințări au fost transmise unității antiteroriste a Poliției Federale Argentine.

Autoritățile au reținut apoi persoana suspectată la mai puțin de 24 de ore după ce au primit informații despre potențiala amenințare, notează presa din Argentina.

Secretarul de Stat al Informațiilor, Cristian Auguadra, a subliniat eficacitatea operațiunii.

Acesta a declaratcă „pe baza informațiilor furnizate de SIDE, o persoană care a proferat amenințări cu moartea la adresa Sanctității Sale Papei Leon al XIV-lea în timpul vizitei sale în țară a fost arestată”.

Papa Leon al XIV-lea va vizita Argentina începând de duminică și până marți.

Suveranul Pontif are un itinerariu programat în America de Sud ce vizează zece orașe în 12 zile. Acesta a început în Uruguay, vineri, și se va încheia pe 17 noiembrie, în Peru.

Sâmbătă, în timpul unei slujbe în orașul Paysandú din Uruguay, Papa a transmis celor 40.000 de credincioși că „pacea este posibilă și suntem chemați să o construim”.

Liderul Bisericii Catolice a pus accentul pe necesitatea construirii unei comunități bazate pe dialog și apropiere între oameni.

Programul zilei de sâmbătă a inclus și o vizită la Bazilica Maicii Domnului a Rozariului din Paysandú, unde era prevăzută dezvelirea unei plăci comemorative și o întâlnire cu credincioșii aflați în exteriorul lăcașului de cult.

Vizita în Uruguay face parte din cea de-a șasea călătorie apostolică a Papei Leon al XIV-lea și se desfășoară la mai puțin de o lună după intervenția chirurgicală efectuată la Roma pentru tratarea unui adenocarcinom pulmonar.

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