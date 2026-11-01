Papa se pregătește pentru un turneu solicitant în America de Sud, după operația de cancer pulmonar

În perioada 6-17 noiembrie, Suveranul Pontif va parcurge aproximativ 31.000 de kilometri, va vizita zece orașe și va susține 36 de discursuri. Programul include 12 zboruri, două deplasări cu elicopterul și o oprire în orașul peruan Cusco, aflat la aproximativ 3.350 de metri deasupra nivelului mării, scrie The Independent.

Vaticanul transmite că Papa este pregătit să își reia activitatea

Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost supus unei intervenții chirurgicale pe 13 octombrie, în urma căreia medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Suveranul Pontif a fost tratat pentru adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Potrivit medicilor, cancerul era localizat și nu s-a răspândit, iar Papa nu va avea nevoie de tratamente suplimentare.

Istoricul papal Massimo Faggioli, de la Universitatea Villanova, consideră că decizia de a păstra turneul în program transmite un mesaj important despre starea de sănătate a Suveranului Pontif.

„Mesajul este acum: Nu, acea criză de sănătate s-a încheiat. Și pot să fac acest lucru”, a declarat Faggioli pentru Reuters.

Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, responsabil al Vaticanului pentru relațiile cu statele, a afirmat că experiența medicală va schimba probabil atât modul în care este perceput Papa, cât și felul în care acesta se raportează la propria persoană.

Gallagher a amintit că, după alegerea sa în 2025, Leon a fost privit de unii credincioși ca un „Superman” sau un „Superpapă”, însă problemele de sănătate au arătat că este, la fel ca ceilalți oameni, un simplu muritor.

Măsuri medicale speciale pentru vizita în Peru

Deși programul nu a fost modificat, echipa care îl însoțește pe Papa pregătește măsuri suplimentare pentru eventuale urgențe medicale.

Preotul peruan Guillermo Inca Pereda, coordonatorul vizitei în această țară, a declarat că o ambulanță specializată va însoți permanent delegația. Pentru vizita la Santa Cruz este luată în calcul și utilizarea unei ambulanțe aeriene, în cazul unei urgențe.

Pe lângă medicul personal al Papei, doctorul Luigi Carbone, un medic peruan va fi disponibil pentru a interveni dacă va fi necesar.

Potrivit relatărilor citate de publicația The Times, de-a lungul traseului ar putea fi amplasate butelii de oxigen, ambulanțe, echipamente medicale și personal suplimentar.

Elise Ann Allen, corespondentă la Roma a publicației Crux, a declarat că echipa va fi pregătită pentru orice eventualitate și că programul poate fi ajustat dacă starea Suveranului Pontif o va impune.

Medicii îl avertizează să nu își forțeze organismul

Deplasarea la Cusco este unul dintre punctele solicitante ale turneului, din cauza altitudinii. Orașul se află la aproximativ 11.000 de picioare, adică peste 3.300 de metri deasupra nivelului mării.

Specialiștii atrag atenția că, după o intervenție chirurgicală pulmonară, este important ca pacientul să nu își depășească limitele și să acorde atenție semnalelor organismului.

Dr. Stephen Liu a declarat pentru Reuters că persoanele aflate într-o situație similară ar trebui să evite efortul excesiv și să se odihnească atunci când corpul le transmite că au nevoie de pauză.

Echipa medicală a Papei va urmări în special eventualele semne de epuizare, a precizat medicul.

Turneul are și o miză simbolică importantă. În Argentina, autoritățile estimează că până la șapte milioane de persoane ar putea participa la evenimentele la care va fi prezent Suveranul Pontif, în cele trei zile petrecute în țară.

Pentru istoricul Massimo Faggioli, capacitatea Papei de a susține deplasări solicitante a devenit un test important al pontificatului, întrucât rolul papal presupune o prezență directă în diferite regiuni ale lumii.