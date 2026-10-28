Un înalt oficial al Vaticanului spune că diagnosticul de cancer al Papei Leon este o „schimbare radicală” pentru papalitate: Este un biet muritor, ca noi toți

Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher a declarat că a existat tentația de a crede că Papa Leon a fost un „Superman, un Superpapă”, după ce a fost ales în 2025 drept lider al Bisericii Catolice.

Totuși, „faptul că s-a îmbolnăvit, în multe privințe, de una dintre cele mai frecvente boli ale epocii noastre înseamnă că este un biet muritor, ca noi toți”, a transmis acesta, potrivit AP.

„Cred că asta va schimba modul în care îl vedem și, eventual, și modul în care se vede el însuși”, a adăugat Gallagher.

Potrivit arhiepiscopului, „chiar dacă operația a decurs bine și toată lumea (spune) că există motive de optimism considerabil, cred că este în același timp un factor decisiv”.

Papei Leon i s-a extirpat lobul inferior al plămânului drept pe 13 octombrie, după ce medicii au descoperit o tumoare, diagnosticată ulterior drept adenocarcinom. Aceasta este cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Testele ulterioare au indicat că nu este necesar un tratament suplimentar, iar Suveranul Pontif și-a reluat treptat activitățile zilnice.

Vaticanul a confirmat săptămâna aceasta că Papa Leon va continua călătoria sa planificată în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6-17 noiembrie, fără nicio modificare a programului, potrivit sursei citate.

Traseul este unul dificil chiar și pentru un papă sănătos, având o lungime de 31.000 de kilometri, fiind cea mai lungă distanță din pontificatul Papei Leon al XIV-lea.