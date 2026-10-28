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Un înalt oficial al Vaticanului spune că diagnosticul de cancer al Papei Leon este o „schimbare radicală” pentru papalitate: Este un biet muritor, ca noi toți

Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, ministrul de externe al Sfântului Scaun, a declarat că boala de care suferă Papa Leon al XIV-lea este „un pic revoluționară” pentru Vatican. Potrivit acestuia, oamenii l-au văzut pe Suveranul Pontif drept un „Superman, un Superpapă”, dar cancerul arată că este „un biet muritor, ca noi toți”.
Un înalt oficial al Vaticanului spune că diagnosticul de cancer al Papei Leon este o „schimbare radicală” pentru papalitate: Este un biet muritor, ca noi toți
Ioana Târziu
28 oct. 2026, 08:37, Știri externe
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Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher a declarat că a existat tentația de a crede că Papa Leon a fost un „Superman, un Superpapă”, după ce a fost ales în 2025 drept lider al Bisericii Catolice.

Totuși, „faptul că s-a îmbolnăvit, în multe privințe, de una dintre cele mai frecvente boli ale epocii noastre înseamnă că este un biet muritor, ca noi toți”, a transmis acesta, potrivit AP.

„Cred că asta va schimba modul în care îl vedem și, eventual, și modul în care se vede el însuși”, a adăugat Gallagher.

Potrivit arhiepiscopului, „chiar dacă operația a decurs bine și toată lumea (spune) că există motive de optimism considerabil, cred că este în același timp un factor decisiv”.

Papei Leon i s-a extirpat lobul inferior al plămânului drept pe 13 octombrie, după ce medicii au descoperit o tumoare, diagnosticată ulterior drept adenocarcinom. Aceasta este cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Testele ulterioare au indicat că nu este necesar un tratament suplimentar, iar Suveranul Pontif și-a reluat treptat activitățile zilnice.

Vaticanul a confirmat săptămâna aceasta că Papa Leon va continua călătoria sa planificată în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6-17 noiembrie, fără nicio modificare a programului, potrivit sursei citate.

Traseul este unul dificil chiar și pentru un papă sănătos, având o lungime de 31.000 de kilometri, fiind cea mai lungă distanță din pontificatul Papei Leon al XIV-lea.

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